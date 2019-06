El 'gran hermano' de la ciudad

Casi un centenar de cámaras controlan lo que ocurre. Al otro lado se encuentran los agentes de la Sala de Pantallas. No solo se encargan de modificar los semáforos o realizar desvíos para evitar retenciones, sino que también vigilan agresiones, peleas, robos o despistes en la playa de Riazor, que tienen continuamente bajo control. En casos especiales, enfocan las cámaras para captar el momento y ceder las imágenes a la Policía Nacional. Estos agentes saben por dónde suelen cruzar mal los peatones y qué semáforos se pasan en rojo la mayoría de conductores

El ojo que todo lo ve. Un gran hermano que vigila la ciudad. Así es la Sala de Pantallas de la Policía Local donde los agentes, a través de 53 cámaras, controlan el tráfico de las calles coruñesas. Pero los accidentes y las retenciones no son los únicos asuntos a los que se presta atención en esta oficina. La videovigilancia también se centra en agresiones, robos o malas actuaciones de los vecinos que ayudan no solo al 092 sino también a la Policía Nacional. "No hay un día en el que no nos pidan imágenes", señala un agente de la Policía Local.

Desde la Sala de Pantallas tienen controlado todo lo que ocurre en la ciudad y conocen las zonas por las que los vecinos tienden a cruzar mal o los semáforos que los conductores se pasan por alto. "Es algo que vemos habitualmente. Lo más llamativo sucede en la plaza de Ourense, donde los viandantes pasan hasta el seto de la mediana para cruzar", cuenta.

Los vehículos también tienen itinerarios curiosos. "Y peligrosos", añade. Se refiere al cruce de la calle Fontán. "Hay muchos que se quieren meter de frente, hacia avenida do Porto. Es muy habitual, sobre todo en turistas", explica el agente del 092. Además, hay quien se salta semáforos, lo que provoca accidentes. "Hace poco vimos uno en las cámaras en la avenida Pedro Barrié de la Maza hacia la Torre de Hércules. Un motorista se pasó el semáforo y atropelló a una persona", detalla.

Pero las cámaras alcanzan más allá de aceras y carreteras. "En caso de que ocurra algo en la playa de Riazor, como un rescate, movemos las cámaras hacia el arenal para seguir paso por paso lo que está pasando", informa el agente de la Sala de Pantallas, quien explica que "aunque la prioridad es el tráfico", este método permite cazar "delitos, agresiones y robos".

La Policía Nacional suele solicitar imágenes para tramitar denuncias que incluso pueden servir "como prueba. "Cuando nos llaman por peleas o agresiones hacemos un seguimiento en directo. Enfocamos en cuanto recibimos la llamada", explica. Una técnica que permite identificar a los implicados. "Los domingos muy temprano, por ejemplo, suele haber peleas en el Obelisco", añade. Para los robos en domicilios, estas cámaras también permiten saber a qué hora y cuándo fue y quién fue el autor.

Las llamadas a la central del 092 son clave cuando hay un accidente, pues estos avisos permiten actuar con rapidez. Además, en caso de que ocurra algo grave, se solicita también el traslado de una ambulancia a la zona.

Para las ocasiones especiales suele haber un dispositivo especial y ahí la Sala de Pantallas también tiene un papel importante. En partidos del Deportivo, en los que se suele concentrar un gran número de personas, se realiza un seguimiento detallado del tráfico para evitar retenciones. En la tarde y noche de San Juan, que se celebrará en tan solo 16 días, se presta una especial atención a los arenales coruñeses, donde transcurre la celebración. "Tenemos algunas cámaras enfocando a las playas y, además, los compañeros que están en el dispositivo de la coraza tienen unas cámaras especiales para tener constancia de todo lo que ocurre", relata.

Si hay algo que los agentes de la Sala de Pantallas ven constantemente a través de los monitores eso es la doble fila. Un problema muy habitual que se concentra en varias zonas de la ciudad. "Tenemos cámaras que denuncian la doble fila en Federico Tapia y otras que están pendientes de ser activadas en Juan Flórez y ronda de Outeiro", informa. También se controla la Marina y las zonas peatonales, como Riego de Agua. "Además, tenemos cuatro fotos-rojos que, de momento solo graban", agrega. Estas cámaras cazan a los conductores que se pasan los semáforos en rojo, pero todavía no denuncian.