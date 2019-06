En juego la jefatura de la Policía Local

El Concello sacó a concurso una plaza de superintendente de la Policía Local para cubrir la vacante existente en la plantilla, aunque en realidad con esta iniciativa se abre la puerta a consolidar al nuevo jefe de la Policía Local, cargo que ocupa de forma interina José Antonio Brandariz desde 2012 tras la destitución por el Gobierno local del Partido Popular al anterior responsable, Antonio Alfeirán. El entonces alcalde, Carlos Negreira, justificó el relevo por la "pérdida de confianza" en Alfeirán, quien intentó sin éxito en los tribunales revertir esta decisión, ya que se trata de un nombramiento discrecional por parte del Gobierno local.

Brandariz no pudo consolidar su cargo en la Policía Local al no disponer de la categoría de superintente a la que ahora puede acceder y que ya tiene Alfeirán, por lo que ambos podrían ser nombrados jefes de 092. Alfeirán había sido nombrado por los socialistas, que ahora regresan al poder, pero tiene en su contra a un sector de la plantilla de la Policía Local, que le recrimina la gestión realizada durante su mandato. La alcaldesa in pectore, Inés Rey, deberá elegir al nuevo mando policial, así como al director general de Seguridad, puesto ocupado por Carlos García Touriñán desde hace seis años.