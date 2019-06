Razones para querer más a Senegal

Para Samba Sebor, que lleva viviendo 16 años en A Coruña, la ciudad se ha ido haciendo, cada vez, más acogedora con los inmigrantes. No fue un cambio radical a partir de un acontecimiento concreto sino una transformación paulatina. Supone que el hecho de saber que todos somos diferentes ha ayudado a esta evolución, también que haya "gente joven" en los barrios. Y es que, los hijos de los que llegaron en buscando una oportunidad años atrás son ya coruñeses, independientemente del color de su piel, y eso ha ayudado a abrir muchas mentes. "Siempre se puede mejorar y no nos podemos conformar, pero sí que es una ciudad cada vez más acogedora", cuenta este joven que preside la comisión de organización de la asociación África Universal.

Para conocer y para recordar, para que los senegaleses que viven en la ciudad puedan conocer la asociación e ir a pedir ayuda o consejo y, también, para que los coruñeses aprendan un poco más de las raíces de sus nuevos vecinos, la entidad ha programado, junto al Concello, más de una semana de actos culturales y deportivos, que empezará el lunes, 17 de junio y se cerrará el 29, en diferentes espacios.

Samba Sebor, que es además youtuber (Mbeuss Show), explica que la asociación quiere romper barreras a través de la cultura pero también del estómago, así que, realizará entre el lunes 17 y el viernes 21, en horario de 10.30 horas a 13.30 horas, un taller de cocina senegalesa, en el centro Ágora, dirigido a personas de todas las nacionalidades. Las plazas son limitadas, por lo que los interesados en participar deben inscribirse en el correo asociacionesafricauniversal@gmail.com. Habrá también una actividad de animación musical, con percusión senegalesa, una charla sobre integración y hasta un desfile infantil con vestimenta tradicional de Senegal, en las inmediaciones de la calle Barcelona, y también exhibiciones de lucha tradicional, que es el deporte nacional de Senegal, ya que es de este país de donde procede gran parte de la comunidad africana.

En la ciudad hay, aproximadamente 3.000 vecinos nacidos en Senegal, aunque no todos están en situación regular, es para ellos también para quienes la asociación quiere mostrar su cultura. "Yo tardé mucho en conocer la asociación cuando llegué, queremos que vengan para que les podamos ayudar porque damos clases de español para extranjeros y tenemos también actividades", comenta Samba Sebor, que no se cansa de repetir que, de los objetivos que se habían marcado el año pasado, algunos no se han podido cumplir. "Teníamos un banco de alimentos pero nos quedamos sin local y no pudimos seguir con él, aunque los voluntarios dejasen comida, no teníamos dónde guardarla y tuvimos que cerrarlo", comenta Samba Sebor.

¿El problema? El de siempre. "Tuvimos que dejarlo por razones económicas", confiesa, así que, ahora, lanza la propuesta a administraciones y otras asociaciones, para que, si pueden ayudarles a recuperar el servicio, lo hagan.

Bajo el nombre A Teranga, que significa hospitalidad, África Universal mostrará sus raíces en diferentes barrios de la ciudad, en esta fiesta de casi dos semanas, colaboran también el Concello, Viraventos, SOS Racismo, la asociación vecinal del Agra do Orzán, el Consulado de Senegal en Madrid y la Secretaría das Asociacións de Galicia. África Universal ya había realizado una primera edición de este festival en 2016, aunque solo de un fin de semana y, ahora ha querido ampliarlo para que llegue a más lugares y a más gente.