Retrasada la inscripción en los campamentos de Fórum y Ágora por el nuevo contrato

Los campamentos de verano que cada año organizan el Fórum Metropolitano y el Centro Ágora empezarán el 25 de junio, pero a falta de dos semanas para la primera de la cinco tandas hasta el 30 de agosto no hay aún plazo de preincripción y las familias no saben cuándo podrán cubrirlas las plazas. El retraso en la tramitación se debe a que el Ayuntamiento tardó en adjudicar el contrato a la empresa que organiza los campamentos, informan fuentes del Fórum, y todavía falta el periodo de alegaciones. El Concello no informa sobre cuándo comenzará la fase de inscripción.

Cada verano se apuntan unos 1.400 niños de entre 4 y 12 años a estos campamentos de actividades motrices, teatrales y de expresión oral y escrita, que se celebran desde hace 22 años. Por lo general, en mayo ya se conocen las listas de inscritos, pero este año finalizó el contrato de cinco años de la empresa organizadora, por lo que hubo que volver a licitarlo.