Carrera hacia la Universidad

Pasillos llenos de estudiantes, mesas cubiertas de apuntes y nervios en estado puro. Así se resume la primera jornada de Selectividad, en la que los jóvenes se examinaron de Lengua, Historia de España, Galego y otros idiomas extranjeros.

La primera prueba fue la de Lengua y hay quien salía de clase con la duda de si el por qué interrogativo es junto o separado. Los nervios pueden jugar una mala pasada. Otros, en cambio, necesitaban una bebida energética para concentrarse y recargar pilas. "Ojalá no caiga nada sobre Franco", comentaba un alumno antes de entrar al examen de Historia en la Facultad de Informática, en la que el piso de abajo estaba repleto de jóvenes con folios. Alguno, al pasar el examen, abandonaba los apuntes con la ilusión de no volver a verlos. "Ya estamos más tranquilos", comentaba un grupo de amigos tras finalizar la primera prueba. Muchos dejaban el documento de identidad en clase para no perderlo y otros seguían los consejos de sus profesores, que se acercaron a las aulas para darles ánimos. "Vosotros leed atentamente que seguro que lo sabéis", decía una docente a sus estudiantes, pues todo lo trabajado durante el año se refleja en esta Selectividad, el último paso antes de la Universidad.

Las cafeterías también estaban llenas, porque los descansos no solo están para estudiar. Otros preferían salir fuera para airearse. "Deseadme suerte", gritaba un alumno antes de entrar en clase. Y que dure hasta mañana.

