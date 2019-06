El lugar común de la gente diversa

"Al principio me costó asimilarlo. A veces, se hacen las cosas sin pensar que el mensaje va a llegar, y son estos detalles los que te demuestran que el mensaje está llegando". El gerente del local LGTBI Claro Boba! desde su reapertura hace siete años, David Fuentes, reaccionó con sorpresa cuando le comunicaron que el establecimiento es uno de los galardonados en la XV edición de los premios Marcela y Elisa, que la Asociación por la Libertad Afectivo Sexual ALAS entrega cada año en la ciudad.

La historia del emblemático lugar que cuelga la bandera arcoiris en el corazón del Orzán se remonta a más de veinte años atrás, cuando ostentaba el nombre de Sex Machine. "Era uno de los locales bandera del momento. Allí las reglas cambiaban. Al pasar la puerta ya no estábamos en minoría.", explica el gerente. Cuando se enteró de que aquel local tan importante en su postadolescencia y en la de muchos otros se traspasaba, lo tuvo claro. "Quería preservar ese espacio seguro. No se trata de crear un gueto, sino de conformar un punto de encuentro para gente que comparte intereses". La clientela del lugar se ha diversificado a medida que la situación del colectivo se ha ido normalizando, cada vez más lejos de la clandestinidad de años atrás. "Aquí hay sitio para todo el mundo, mientras haya respeto, no es un sitio al que solo vienen personas LGTBI. Nos esforzamos en que exista libertad para ser tú mismo. Viene gente de todo tipo, se mezclan en un lugar común", apunta Fuentes.

El Claro Boba! tal y como hoy se conoce nacía, de esta forma, hace siete años, y convertía al movimiento drag en su seña de identidad. Una actividad que en los últimos tiempos ha ganado notoriedad y se ha ido librando progresivamente de prejuicios otrora ligados a sus artistas. "Desde el principio quisimos construir en el Claro Boba! una cultura drag, ya que en la ciudad no existía nada semejante", cultura que el local quiere promover mediante concursos de talentos para principiantes, desfiles y multitud de espectáculos.

Es por esto que el galardón que les otorga ALAS se hace extensible a las drag queens que cada sábado amenizan el local con juegos, concursos y todo tipo de actuaciones en las que no falta el tinte activista y los mensajes críticos. "Tenemos un show en concreto, Viaje alrededor del mundo, de la drag Corea Cruise, en el que cada día nos habla de un país diferente, y nos informa del estado de las leyes LGTBI de cada lugar", expone Fuentes. El local ha colaborado, a lo largo de los años, con multitud de iniciativas sociales, como las promovidas por el Comité Antisida o recaudaciones de fondos para personas refugiadas. El responsable del establecimiento lo tiene claro. "Llevamos el activismo en el ADN".