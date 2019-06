Jello Biafra cancela su actuación en el Noroeste

Uno de los cabezas de cartel del Noroeste, los veteranos Jello Biafra & The Guantanamo School of Medicine, se han visto obligados a suspender por motivos de salud su actuación, prevista para el 9 de agosto en el escenario de Riazor. Según explican los promotores en un comunicado, uno de los componentes de la banda necesita la toma de reposo durante los próximos meses por recomendación médica. "Ha sido una decisión muy complicada y dolorosa. Esperamos y agradecemos de antemano la consideración del público y del equipo del festival. No obstante, deseamos que Jello Biafra & The Guantanamo School of Medicine pueda volver a formar parte del Noroeste Estrella Galicia en el futuro", detallan.





A la espera de conocer quién sustituirá al exlíder de los-banda desurgida en los setenta en San Francisco y responsable de temas como, los usuarios en redes sociales comienzan a lanzar sus propuestas. Hasta el momento, se han sumado 35 nombres a la programación del