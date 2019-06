Ketama y Mala Rodríguez abren las fiestas en María Pita

As noites de María Pita, el ciclo de conciertos nocturnos de las fiestas del verano, arranca con cuatro días de actuaciones consecutivas. El jueves 1 de agosto, tras la lectura del pregón festivo, pendiente aún de designar a su autor, llegará la fusión flamenca de Ketama. Al día siguiente, el rap de Mala Rodríguez. El día 3, la gaiteira Susana Seivane. Y el domingo 4 el escenario será para el pop rock nacional de Tequila, que incluye A Coruña en su gira de despedida.

Variedad de estilos, músicos de distintas épocas contemporáneas. Y todos nacionales. "El programa está dirigido a todos los públicos y profundizará en la excelencia cultural de la ciudad", destacó ayel el concejal de Culturas, José Manuel Sande, en un comunicado. Más del 70% de la programación de las fiestas está cerrada antes de la toma de posesión de la nueva Corporación, "por responsabilidad y compromiso con los vecinos y para facilitar que el sector del turismo y la hostelería puedan tener un verano exitoso", apunta el edil.

El Concello extiende esta apuesta al resto de programación musical de agosto. Del 6 al 11 le llega el turno a las decenas de artistas contratados para el festival Noroeste Estrella Galicia. Y la semana siguientes, música clásica.

El Noroeste cita en la ciudad a 80 bandas y solistas que se repartirán los escenarios urbanos en horarios de mañana, tarde y noche y la playa de Riazor, de nuevo en una edición con gran protagonismo femenino. La estadounidense Patti Smith, madrina del punk y con cuarenta años de carrera artísticas a sus espaldas, será el plato fuerte el viernes 9. También actuarán, entre otros, la argentina Nathy Peluso, Belako, Jello Biafra, Paco Ibáñez, Soleá Morente, Holly Miranda, Jenny and the Mexicats, Andhrea & The Black Cats, Las Antonias, Júlio Resende, Vudú, Joe Crepúsculo, Night Shades, Mastodonte, Los Punsetes y Los Vinagres, además de artistas gallegos como Electra, Pardo y Silvia Penide.

Esa misma semana se desarrollará otra cita tradicional de las fiestas, el Salón Internacional del Cómic Viñetas desde o Atlántico, en el que estarán presentes autores reconocidos como Isabel Greenberg, Tony Sandoval y David Sala, y habrá un protagonismo especial para el personaje Tintín, que cumple 90 años.

Más música en la tercera semana. El 12 de agosto actuará en María Pita el barítono Borja Quiza acompañado de la Orquestra Gaos y al día siguiente lo hará la Escuela Municipal de Música. El 14 será el turno de la Orquestra de Cámara Galega, impulsada por Rogelio Groba. El 15 de agosto la Banda Municipal ofrecerá un espectáculo acompañada por Treixadura y el día 16 habrá un ensayo de la Orquesta Sinfónica de Galicia, que actuará allí mismo al día siguiente. El día 18 habrá un concierto de Sito Sedes acompañado por la Garufa Blue Devils Band.