"En otras fiestas no veo el nerviosismo y la afluencia de gente de San Juan"

San Juan es sin duda una de las fiestas de mayor renombre e importancia en la ciudad. En unos días, la playa, las hogueras y las sardinas serán las protagonistas. LA OPINIÓN lanza otro año más una camiseta con motivo de esta noche, diseñada por tercera vez consecutiva por el estudio de diseño gráfico Artsinners. David Pazos, uno de los fundadores del estudio, creó seis diseños diferentes de camisetas basándose en la temática propia de la noche más corta del año. Los lectores del periódico han sido los encargados de escoger el diseño ganador. La camiseta seleccionada combina en un diseño muy actual y sencillo, una hoguera y tres sardinas, representadas en color blanco, y estampadas sobre un tela tintada en azul marino.

Para esta edición, ¿cuál fue su motivación para crear los diferentes diseños de las camisetas de San Juan?

Este año fue un poco variado, pero como vemos en las diferentes propuestas, en general, los diseños estaban centrados en el tema de la sardiñada y en la parte más gastronómica de esta fiesta. Pensé que podía ser un aspecto bastante interesante de la celebración sobre el que enfocarse.

¿Está contento con el diseño que han elegido los lectores?

La verdad es que la camiseta escogida estaba entre mis preferidas, aunque no era mi favorita. De no haber salido la que más me gustaba, me alegro de que la que ha sido elegida haya sido esta.

Las sardinas o el fuego aparecían en todos los diseños, ¿son los símbolos más significativos de San Juan?

Las sardinas seguro, por supuesto que lo son. De los elementos básicos de San Juan, después del fuego y las hogueras, están las sardinas, sin duda.

¿Cree que San Juan es la fiesta predilecta de los coruñeses?

Yo me atrevería a decir que sí, porque en las otras fiestas que se celebran en la ciudad yo no percibo la misma afluencia de gente, o incluso el mismo nerviosismo, ni tampoco la sensación que esta desprende. Yo creo que sí, que probablemente sea la fiesta favorita de esta ciudad. Y más en concreto de la gente joven.

¿Cómo afronta el diseño de las camisetas de San Juan que ofrece LA OPINIÓN a sus lectores?

Tras varios años, ya casi es una tradición, y la gente ya lo espera. Yo creo que es una buena iniciativa, y que vale la pena realizarla año tras año, porque es interesante. Además, que un medio de comunicación se involucre y participe en algo así, es positivo, para la gente y también para el propio medio.