Inés Rey ofrece a PP y Ciudadanos negociar grandes proyectos de ciudad como los muelles

Inés Rey toma posesión hoy de su cargo como nueva alcaldesa de A Coruña. Será la primera regidora electa gracias a los votos de BNG y Marea. Ambos han confirmado su apoyo a la investidura pero el acuerdo de mandato con ambas fuerzas está sin cerrar. Y con los nacionalistas no les llega. Solo Marea puede dar la mayoría a un PSOE con 9 de 27 concejales para sacar adelante asuntos en el Pleno, comenzando por el acuerdo de organización de gobierno, también en el aire. También el PP, pero parece no ser el socio preferente para los socialistas. Rey se reunió ayer con la que será portavoz de PP, Beatriz Mato, y también con la única representante de Ciudadanos, a las que les manifestó su intención de incluirlas solo en las negociaciones de los grandes proyectos de ciudad, como la fachada marítima y la Ciudad de las TIC.

Inés Rey, que ya tenía discurso tras decenas de versiones y correcciones, disfrutaba ayer de una tarde en familia, "probablemente el último viernes libre en cuatro años". "Estoy muy ilusionada, con un enorme sentido de la responsabilidad y con los nervios propios de una investidura, controlados, por lo menos a estas horas", confesaba a media tarde.

A diferencia del acto de toma de posesión de Xulio Ferreiro, cargado de detalles simbólicos y que abrió la investidura a quien quisiese entrar en el Concello y acabó en la plaza de María Pita, Rey prevé un acto "tradicional", acorde a la ley, en el que lo único que ha pedido "expresamente" es que el Coro Cantabile cante el himno gallego.

El discurso, avanza, seguirá la línea "de lo que se ha mantenido durante la campaña" en torno "a la búsqueda de diálogo, la apertura permanente a la búsqueda de consenso, a que sea un mandato donde se puedan sacar adelante grandes proyectos de ciudad entre todos, la recuperación del diálogo social e institucional, sin olvidarse de los grandes y pequeños proyectos de ciudad". Hará mención también, "lógicamente", a que será "la primera mujer alcaldesa en cuarenta años de ayuntamientos democráticos y la importancia que va a tener el feminismo en este mandato".

Rey apela a un diálogo que será, para los socialistas, más que necesario, dado que empiezan el nuevo ciclo político en solitario y con solo 9 concejales, menos que los que tenía Ferreiro, por lo que está lejos de disponer de un número suficiente en el pleno para aprobar cualquier asunto sin pactos. Para fortalecerse, los socialistas han echado la caña al BNG para que entren a cogobernar, con los nacionalistas en una posición a priori débil por tener solo dos ediles.

Pero las matemáticas con ellos tampoco darían. Las cuentas, por la izquierda, solo salen con Marea Atlántica. Por el momento, no hay un pacto de mandato ni con ellos ni con el BNG. Únicamente está confirmada la investidura tras una semana de negociaciones que todavía no han concluido. Marea tiene seis concejales, lo que permitiría una mayoría en coalición, pero es una opción que, aunque no se descarta totalmente, parece ser la última de las opciones para los socialistas, que esperan recuperar desde el gobierno en minoría el espacio político que les cedieron.

Las negociaciones continuarán la próxima semana, pendientes del acuerdo programático pero también de organización del Gobierno y la Corporación y los medios y sueldos que tendrá cada grupo y su representación en los órganos colegiados, al tiempo que el PSOE irá conformando su equipo en el Concello. Funcionarios y altos cargos afines han comenzado a tomar posiciones o a intentarlo, muchos procedentes de las Administraciones socialistas, la de Vázquez y, sobre todo, la de Javier Losada, que dirigieron 28 años la ciudad.

La candidata también se reunió ayer con los dos partidos que no necesita para la investidura, Partido Popular, que tiene sus mismos nueve concejales, y Ciudadanos, que entra por primera vez en el Ayuntamiento con el único escaño de Mónica Martínez. Tanto ella como la portavoz popular, Beatriz Mato, coinciden en sus relatos sobre el encuentro, en el que describen que la futura alcaldesa prometió incluirlos en el diálogo sobre los grandes temas de ciudad, como la fachada marítima y la Ciudad de las TIC en Pedralonga.

Mato lamentó que la socialista prefiera "acordar con la izquierda populista y con los nacionalistas que con el partido más votado, anteponiendo intereses partidistas a la ciudad". Critica que habrá un gobierno "dependiente de Marea Atlántica". "Me ha trasladado que para los temas importantes quiere dialogar con todos los partidos políticos, he sido gestora nueve años en la Xunta y he demostrado mi capacidad de diálogo", comentó en COPE Coruña, "podrá encontrarnos en todos aquellos proyectos que mejoren la calidad de vida de los coruñeses".

Mónica Martínez también indica que, en un encuentro "de cortesía", Rey le habló de "diálogos y consenso" y "de la necesidad de acordar entre los grandes temas" como los muelles y el parque tecnológico. "Si la disposición es verdadera para desbloquear los temas importantes para la ciudad, bienvenida sea", manifiesta Martínez, que hoy debutará en el pleno.