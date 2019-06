"Me voté a mí misma por no dar el voto ni a un lado ni a otro", comentó Mónica Martínez sobre su decisión de presentarse como candidata a la Alcaldía en la constitución de la nueva Corporación, acto que la concejal de Ciudadanos calificó de "muy emocionante". Para Martínez, cuya entrada en el Concello supone la primera presencia de Ciudadanos en la vida municipal coruñesa, "hay muchas cosas que hacer en esta ciudad y no pueden estar más tiempo bloqueadas".

Sobre la posibilidad de que esa actitud pueda traducirse en que su grupo vote en el pleno a favor de propuestas presentadas por el Gobierno socialista, la ya nueva concejal proclamó: "Ciudadanos va a apoyar todo lo que sea bueno para esta ciudad, sea del PSOE o del PP".

Sobre el discurso pronunciado por la socialista Inés Rey tras ser elegida alcaldesa, manifestó que le había "encantado" y expresó su deseo de que "se pueda llevar a cabo" lo que dijo acerca de la necesidad de que se produzca el entendimiento entre los grupos políticos. También apostó Mónica Martínez porque el nuevo mandato se desarrolle "sin crispación ni broncas" y que puedan salir adelante todos los proyectos que debe abordar el Concello, tanto los grandes como los que permiten hacer la gestión del día a día.