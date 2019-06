Valeria Trillo: "Son casi tres meses que te ayudan tanto a nivel académico como a crecer como persona"

Me llamo Valeria Trillo, tengo 21 años y, actualmente, me encuentro haciendo las prácticas de mi ciclo superior, Gestión de ventas y espacios comerciales, en la capital de la República Checa, Praga. Tras muchas dudas, en el último momento me aventuré por esta ciudad. Y la verdad, fue la mejor decisión posible.

Mentiría si dijese que no tenía un poco de miedo e incertidumbre al venirme a otro país donde el inglés no es la lengua principal y sobre todo, de lo que me iba a encontrar; pero me llevé una gran sorpresa. Para ser una capital, no es como Madrid o Barcelona. Praga es hogareña, tengo la sensación de seguir en A Coruña a veces.

Lo que más me gusta de la ciudad es que mires por donde mires, es preciosa; las fachadas de todos los edificios presentan decoraciones o estatuas que los hacen únicos y, sobre todo, cada rincón de esta ciudad cuenta con muchísima historia. Parece sacada de un cuento.

Respecto a mis prácticas estoy contentísima con la empresa que me ha tocado; estoy aprendiendo muchísimo y además refuerzo mi inglés.

Sobre el ambiente erasmus, tanto en universitarios como en alumnos en prácticas, es increíble, no tienes tiempo para aburrirte nunca; siempre tienes algo que hacer como montarte en una barca a pedales por el río Vltava, tomarte una cerveza en "el bar del perro" o perderte por el casco viejo. Pero eso sí, españoles por doquier.

Animo a cualquier persona que se esté planteando hacer sus prácticas en el extranjero; son casi tres meses que te van a ayudar tanto a nivel académico y a tu curriculum vitae, como a crecer como persona... ¡Cuando quieras darte cuenta, el tiempo habrá pasa volando!