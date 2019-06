El Concello explora "vías de urgencia" para que el Fórum y el Ágora tengan campamentos

Uno de los primeros asuntos de urgencia que abordaron la alcaldesa, Inés Rey, y sus concejales ayer en la primera reunión de trabajo del nuevo Gobierno local fue la contratación de los campamentos de verano del departamento municipal de Cultura, que está aún en tramitación. El retraso en el proceso ha dejado sin actividades en los meses de junio y julio a niños y niñas de 4 a 12 años y tanto en el Fórum Metropolitano como el Centro Ágora, que es donde se celebran estos campamentos cada año, no conocen si podrán organizarse en agosto. Rey adelantó que "entre hoy y mañana" [por ayer y hoy] el nuevo Ejecutivo tratará de encontrar una solución, que incluso puede pasar por ampliar plazas en otros campamentos municipales para acoger a todos o parte de los más de mil niños afectados.

"Ante esta problemática se están explorando varias vías de urgencia con el fin de que los más de un millar de niños que habían solicitado estos campamentos puedan acceder a ellos", avanza el Concello en una nota. La alcaldesa tiene previsto reunirse hoy con los responsables municipales para poder solventar el conflicto, tras los primeros encuentros de ayer.

Los responsables de estos campamentos en el Fórum no habían recibido ayer ningún contacto del Concello. La semana pasada supieron que debido a la demora en la adjudicación del contrato por cinco años a una nueva empresa no iba a poder realizarse la preinscripción al no estar aún firmada la nueva vinculación ni, por tanto, celebrarse las actividades por lo menos en el único turno de junio y en los dos de julio.

Desde el Fórum explican que el contrato lo tiene que firmar el concejo rector del IMCE, órgano que todavía no está constituido. Una vez que este se forme sí se podría autorizar la entrada en vigor del nuevo contrato y abrir un plazo de inscripción de las plazas, aclaran. Con esa esperanza, admiten, esperan que no sea demasiado tarde para al menos poder organizar las dos tandas de agosto, que comenzarían el 5 y el 19.

Cada año en el mes de mayo se apuntan a los campamentos del Fórum y el Ágora más de mil niños, que participan en actividades teatrales, plásticas, motrices y de expresión, con el enfoque de la educación en valores como objetivo. El resto de campamentos municipales, los gestionados a través del área de Servicios Sociales, tienen las plazas cubiertas y se celebrarán con normalidad en los centros cívicos.