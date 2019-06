¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del 18 de junio

▶18.00h. Talleres y teatro callejero por San Juan. La ciudad de A Coruña sigue su cuenta atrás para San Juan, hoy con espectáculos de Caramuxo Teatro en Palavea y de Peter Punk en As Conchiñas. En ambas localizaciones habrá talleres de decoración de sardinas.

▶19.00h. Concierto al aire libre en O Parrote. La Unidad de Música del Tercio Norte de Infantería de Marina da un concierto al aire libre, dentro del programa Hogueras 2019, incluido en el ciclo Música en la calle.

▶19.30h. Alejandro Palomas presenta 'Un secreto'. El ganador del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2016 por su obra Un hijo visita hoy la librería Moito Conto para desgranar algunas claves de su última creación, Un secreto, sobre el que nos habla en esta entrevista: "La imaginación ha sido para mí como la capa de Superman, me ha salvado mucho".

▶20.00h. Conferencia sobre el arte de Seoane. El historiador de arte Carlos L.Bernárdez analiza la evolución de los dibujos de Luis Seoane durante los años republicanos en la charla Retrato do artista en formación. Luis Seoane na Segunda República.

▶20.30h. Adolfas y Jonas Mekas, en pantalla. El Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI) ofrece el visionado del filme de Adolfas Mekas Interview with the Ambassador from Lapland, Time-Life Newsreel, y The Brig, de Jonas Mekas.

▶21.00h. Viaje al rock de los 60 con The Flamin'Groovies. La banda de San Francisco se reúne de la mano de Son Estrella Galicia para interpretar los temas de su álbum Teenage Head, en una noche en la que sonarán clásicos coo Slow Death. The Flamin' Groovies llega a A Coruña como parte de su gira europea, que ha comenzado accidentada. El vocalista Roy Loney sufrió una caída en su inicio que le impedirá estar hoy en Garufa Club, donde lo sustituirá Cyril Jordan con una formación de cuarteto.

