"Antes, si querías atacar a un compañero, tenías que decírselo a la cara, ahora no"

La brecha de género, la influencia de las nuevas tecnologías en el ámbito laboral y la responsabilidad de las empresas protagonizan la jornada de Compliance Laboral que organiza SF Formación hoy en el Club Financiero. El socio director de Zedes Abogados y experto en Derecho Laboral, Fabián Valero, analiza la situación y aporta soluciones.

¿Cuál es la función del compliance laboral?

Prevenir y gestionar el riesgo asociado a eventuales o posibles incumplimientos normativos del ámbito sociolaboral de una empresa.

¿Sobre qué aspectos se suele actuar?

Todo lo relativo a condiciones de trabajo, igualdad de género, protección de datos, prevención de delitos y, lo clásico, como prevención de riesgos laborales y seguridad social.

¿Cuál es su incidencia en España?

Por así decirlo, el compliance laboral no lleva mucho tiempo en España. Queda mucho por hacer porque todavía no existe una legislación específica. Pero sí hay riesgos reales a día de hoy, por eso se exige una mayor reglamentación privada a las empresas.

Como protocolos antiacoso.

Sí. Es necesario que existan canales de denuncia para estas situaciones. Hay un ejemplo de hace unas semanas [una mujer se suicidó tras la difusión de un vídeo sexual] que es un caso de acoso interno en el ámbito laboral. Ahí los protocolos o no existían o no se activaron de forma correcta. Habrá más conflictos de este tipo y, por tanto, más responsabilidad por parte de la empresa. El acoso laboral existe y va a ir más.

¿Internet tiene la culpa de ello y agudiza el problema?

No es que lo agudice, es que es más fácil hacerlo. Antes si querías atacar a un compañero tenías que decírselo a alguien a la cara pero ahora no. Si creas un grupo de WhatsApp cerrado y los miembros no dicen nada, puedes decir todo tipo de barbaridades y hacer fotos sin que se dé cuenta y difundirlas.

¿Existe una protección real al denunciante?

Los canales de denuncia vienen exigidos por ley. Las empresas tienen que dotarse de un mecanismo en el que las víctimas en situación de acoso o discriminación puedan denunciar estos hechos y que por parte de la organización se lleven a cabo las medidas correctoras y la investigación correspondiente para evitar estas situaciones y decidir la respuesta que se debe dar. La empresa siempre tiene que contar con protocolos.