Relevo con aire continuista en el Club de Leones

El Club de Leones de La Coruña Decano estrena presidenta. Se trata de Cristina Naveira, veterana del club, que asume el cargo que durante el último año ostentó su compañero José Luis Masián. "Cada año cambiamos todos los puestos directivos, desde el gobernador del distrito hasta el último presidente", explica Masián.

Este sistema, que todos los clubes de Leones del país tienen como norma común, les ha funcionado bien los últimos años, ya que, dado el reducido número de miembros con el que cuenta cada agrupación, la mayoría acaba pasando por todos los cargos. El cargo de presidente no es una excepción, pero el cambio anual no acostumbra a romper con las líneas de acción establecidas por los antecesores. "Cada presidente imprime su carácter, pero se sigue una continuidad con los proyectos anteriores, siguiendo siempre las directrices que marca Lions, la entidad central. Hay unos objetivos comunes", explica Naveira.

El Club de Leones Decano, el más longevo de los cuatro que desarrollan su actividad en la ciudad, ha llevado a cabo numerosos proyectos este año de los que el presidente hace un balance positivo. "El proyecto más importante que hemos tenido este año ha sido subvencionar una terapia que combina arte, pintura y manualidades para los niños enfermos de cáncer del Materno Infantil", explica Masián.

Un proyecto en el que la nueva presidenta pretende seguir trabajando, del mismo modo que se centrará en otras necesidades de índole social que afectan a la ciudad. "El Sergas tiene unas listas de espera larguísimas, hay muchas cosas que no tiene recursos económicos para asumir, aunque exista una buena voluntad. También tenemos proyectos de acompañamiento de personas mayores, que muy importante ya que la sociedad está cada vez más envejecida", comenta Naveira.

Ambos miembros afirman no sentirse preocupados por la pervivencia de los proyectos iniciados este año con el reciente cambio de gobierno de la ciudad. "Está todo un poco paralizado, sí. Con la nueva alcaldesa no hemos tenido aún oportunidad de hablar, pero no creo que vayamos a tener ningún problema, no lo hemos tenido nunca. Somos apolíticos", afirma Cristina Naveira.

Pese a disponer de una gran autonomía en el desarrollo de sus actividades, el Club de Leones Decano acostumbra a trabajar en sintonía con el resto de agrupaciones, organizaciones sin ánimo de lucro de la ciudad y administraciones públicas. La recogida y tratamiento de gafas de segunda mano para su exportación a países con necesidades es uno de los proyectos en los que todas las sedes del club más ha invertido y en el que todas colaboran más activamente.

El club brinda apoyo económico a multitud de causas de diferente naturaleza, lo cual, admiten, a veces va en su contra. "Somos una ONG atípica. Las organizaciones suelen dedicarse a un sólo ámbito, nosotros intentamos ayudar en todos. Eso puede ser un inconveniente, al final como hacemos de todo, somos los más desconocidos", apunta Mesián. Las aportaciones económicas del club provienen de la cuota mensual de sus miembros, y el dinero recaudado en cada una de sus actividades se destina por entero a esa causa. Desde pagar los estudios a jóvenes con pocos recursos, billetes de retorno a personas migrantes o alquileres, el apoyo económico que brinda el club va orientado hacia múltiples direcciones y se implica en causas de diversa índole. "Colaboramos con la Cruz Roja, Parkinson Galicia, la Asociación contra el Cáncer... lo que haga falta", explica el presidente saliente.