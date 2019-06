El Superior confirma que las comunidades deben aprobar las terrazas en suelo privado

Una terraza situada sobre terrenos que pertenecen a una comunidad de propietarios debe estar autorizada previamente por un acuerdo de la misma para que el Concello pueda concederle la licencia. Así se pronuncia el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en una sentencia que ratifica la de un juzgado coruñés sobre la actividad de una cervecería de la zona de Riazor, cuyo propietario argumentaba que bastaba con un acuerdo verbal con los residentes y que negaba la facultad del Concello para regular la relación entre el hostelero y los dueños del edificio

Una cervecería situada en el barrio de Riazor deberá solicitar a la comunidad de propietarios del edificio en el que está ubicada una autorización expresa para poder instalar la terraza que estaba explotando sin ese permiso. Las mesas y sillas se hallaban sobre suelo propiedad de los dueños del inmueble pero de uso público, pero una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que puede ser recurrida ante el Supremo, considera que, de acuerdo con la ordenanza municipal coruñesa sobre terrazas, debe exigirse al hostelero que haya un acuerdo de la comunidad para que se le pueda conceder la licencia municipal.

El fallo judicial confirma uno previo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de A Coruña, que también reclamaba al empresario una autorización de los propietarios del edificio. El recurso presentado ante el Superior estimaba que este asunto pertenece al Derecho Civil y que esta iniciativa judicial es en realidad una "impugnación indirecta de una disposición administrativa", en referencia a la ordenanza municipal, de la que decía que "restringe de forma injustificada las posibilidades de acuerdo entre las partes", entre las que mencionaba "el mero acuerdo verbal" o "los actos tolerados", ya que la terraza ya estaba funcionando. Para la representación legal del hostelero, no es necesario un acuerdo con el propietario del suelo y el Concello no tiene el control sobre ese pacto "pues no le compete en absoluto".

La representación municipal argumentaba que la ordenanza de terrazas exige un acuerdo de la comunidad si esa instalación se halla sobre suelo de su propiedad pero de uso público, de forma que debe existir un documento en el que figure la adopción de esa autorización.

El Superior considera que no existe una impugnación manifiesta de la ordenanza y que, además "no se expresa ningún motivo concreto" por el que esa norma pueda ser contraria a la Ley, sino que se remite a una "mera opinión". El tribunal advierte que el Concello no puede ser "obligado a otorgar derechos de uso de espacios privados sin contar con la autorización del titular de los mismos", a lo que añade que la normativa municipal no vulnera ninguna disposición de rango superior.

Para el Superior, la autorización por escrito de la comunidad de propietarios es "la única que proporciona certeza" sobre la decisión adoptada por el colectivo de dueños del inmueble. También señala que ninguna norma superior "determina que el Concello carezca de la potestad de controlar la utilización de los espacios privados de uso público" y que exija el acuerdo de la comunidad de propietarios, de la que recuerda que es "la más inmediata e intensamente afectada" por el desarrollo de la actividad de la cervecería.

Otro aspecto que destaca la sentencia es que "la mera tolerancia" o un supuesto consentimiento verbal no pueden servir de argumento para anular la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1.