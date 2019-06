Maquinaria a análisis en Pedralonga

El proceso de desahucio de la fábrica de armas, que Hércules de Armamento se negó a abandonar de forma voluntaria el mes pasado tras recibir del Ministerio de Defensa una orden ejecutiva de desalojo, no se resolverá hasta septiembre. Mientras tanto prosiguen los contactos entre el departamento estatal y la Universidade da Coruña por dar forma a la concesión que permitirá a la institución académica gestionar en parte de los terrenos un parque de empresas tecnológicas locales y gallegas. No es el único proceso paralelo. La delegación de Defensa en Galicia ha hecho un inventario de las instalaciones actuales para analizar su estado y su utilidad de cara a la futura implantación de nuevos ocupantes en el complejo de innovación y, según fuentes estatales, los técnicos han reflejado en un acta que no se detectaron ausencias o problemas de importancia.

A falta de conocer el informe que recoge la situación real de las instalaciones industriales, otras fuentes consultadas admiten dudas respecto al estado de la maquinaria, la tecnología y el mantenimiento actuales de la fábrica de armas. Defensa, por su parte, transmite normalidad en el proceso con la previsión de que el desahucio que ha iniciado se pueda hacer efectivo a los tres meses de la negativa de Hércules a dejar libre la planta de Pedralonga. Para entonces, un juez ordenará el desalojo forzoso por impagos diversos y falta de actividad e ingresos de la concesionaria, cuyo director, Ramón Mejuto, ha abierto y cerrado la puerta de entrada desde que se negó a salir del lugar. Cada día acuden a la fábrica menos de una decena de trabajadores.

La Universidad cuenta con el respaldo de Defensa para desarrollar el futuro proyecto tecnológico en Pedralonga, un plan que también ha hecho propio la alcaldesa, Inés Rey, desde antes de las elecciones municipales y para el que cuenta con el compromiso „"contrato verbal", lo denominó Rey„ del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Las fuentes consultadas señalan que varias empresas del sector tecnológico demandan agilidad en los trámites que culminen la creación del polo innovador.

Distinción a García Mira

El Ministerio de Defensa distinguirá con la Cruz al Mérito Naval con Distintivo Blanco al investigador coruñés y exdiputado socialista Ricardo García Mira, entre otros reconocidos, por su colaboración con el departamento dirigido por Margarita Robles en la recuperación de la actividad industrial en la fábrica de armas. García Mira participó de forma activa desde finales del año pasado en los contactos entre la Universidad, Defensa y otras administraciones para llegar a acuerdos respecto al desarrollo del parque tecnológico proyectado, bautizado como Ciudad de las TIC. El premiado, satisfecho con el reconocimiento, señala que gran parte del mérito de la distinción es de los "trabajadores que defienden la recuperación de la planta".