Sentido común contra el riesgo del fuego...

No por repetido debe ser olvidado. Cada noche de San Juan entraña los peligros que causan las hogueras o el fuego necesario para organizar barbacoas. El Concello y el hospital aconsejan tener sentido común en las playas y en las calles, con uso de arena para que no reaviven las llamas y puntos de encuentro colectivo alejados de viviendas y zonas verdes. También hay que tener precaución con el uso de petardos y al ver los fuegos artificiales. Más de 500 efectivos velarán por la seguridad y la limpieza, con distintos puntos de atención sanitaria en la ensenada del Orzán

Toda precaución es poca si hay fuego cerca. La noche de San Juan obliga a un esfuerzo extra en la prudencia por el bien de la fiesta y la diversión. Sin hogueras ni barbacoas no hay noche como esta y ello requiere cuidado y seguridad. "Sentidiño", reclama el Concello en su campaña informativa para el San Juan. No es el único en dar consejos de prevención.

Hogueras. Si se hacen en la calle no deben obstaculizar el paso de vehículos de emergencia ni estar a menos de 15 metros de viviendas, contenedores, tuberías cables eléctricos o vegetación. El suelo debe estar cubierto con arena o tierra con un grosor de 10 centímetros. Tanto para las hogueras en la vía pública como en la playa, el Concello y el Hospital recomiendan que no se prendan papeles ni tejidos que el aire pueda levantar, como tampoco sillones o colchones; que no se usen esprays ni latas o bidones por el riesgo de explotar; y que la madera empleada no sea de obra o de muebles con clavos o materiales sintéticos. Habrá reparto de 120 toneladas de madera a las 18.00 horas en 14 puntos de las playas de Riazor, Orzán, Matadero, Oza y San Amaro. Es peligroso usar acelerantes, pueden incendiar ropa y cabellos. Cuando se deje la hoguera quemada conviene echar arena para que no se reavive el fuego. Es imprescindible que haya una manguera o un extintor cerca o, en su defecto, agua. El hospital aconseja vigilar a los niños, no acercarse mucho al fuego ni empujarse.

Barbacoas y sardiñadas. Hasta 24 horas antes del día 23 se puede solicitar su realización en la vía pública. Como las hogueras, deben estar separadas de casas y zonas verdes. Han de tener una cama de arena sobre asfalto u hormigón. Al apagarse, que se haga con seguridad, sin que vuelva a prender el fuego. No deben suponer ningún obstáculo para el paso de vehículos.

Petardos y fuegos artificiales. Los adultos han de autorizar el uso de petardos, que deben alejarse de la cara y el cuerpo y tirarse lejos de personas o animales. Utilizar solo los que tengan mecha larga y encenderlos por el extremo de la mecha, sin arrojarse cerca de materiales combustibles. Para ver el lanzamiento de fuegos conviene hacer caso a las instrucciones del personal de seguridad y no acercarse a la zona desde la que se lancen.