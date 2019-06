...y tranquilidad para encarar las emergencias

Quemaduras, heridas, torceduras, problemas en la visión e intoxicaciones por consumo excesivo de alcohol son los percances más frecuentes que sufren los vecinos y atienden los sanitarios en la noche de San Juan. Frente a cada situación de riesgo, conviene no perder la paciencia y acudir a los servicios de atención. Más de 500 efectivos de distintos cuerpos velarán por la seguridad.

Quemaduras.Hay consejos básicos para seguir de manera inmediata: aplicar agua fresca en la zona quemada durante un mínimo de dos o tres minutos, no reventar las ampollas, no aplicar pomadas, cremas o desinfectantes y no arrancar los restos de ropa que se hayan podido adherir.

Si al saltar una hoguera se quema la ropa, el afectado no debe correr para no avivar las llamas, es mejor tirarse al suelo y rodar despacio para aplastar y apagar las llamas y no tratar de quitarse las prendas por la cabeza. Estas no deben llegar a la cara ni al pelo, mejor taparse la cara

con las manos para que tampoco los gases lleguen a los pulmones. En último caso, utilizar extintores de polvo. Solo si la situación escapa al

control lo mejor es llamar al 112.

Atención sanitaria y ubicaciones especiales. En la ensenada del Orzán habrá dos hospitales de campaña junto a la coraza que separa las playas de Riazor de Orzán y a la fuente de los surfistas. Junto a los accesos a los arenales habrá puestos sanitarios de la Cruz Roja, socorristas, Protección Civil y el centro móvil de control de emergencias. La falla se quemará cerca del Playa Club y los fuegos se lanzarán desde la zona de las Esclavas.

Basura. El Ayuntamiento dispondrá 15 islas de reciclaje de residuos en los puntos de acceso a las playas, además de contenedores en la explanada del Palacio de los Deportes. En el dispositivo de limpieza participarán 110 personas a partir de las 6.00 del día 24. Vegalsa-Eroski

repartirá bolsas de papel biodegradable para reducir la generación de residuos.