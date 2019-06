El Concello desaconseja el baño en San Amaro por presencia de fecales

Las mediciones rutinarias que la Dirección Xeral de Saúde Pública realiza en las playas gallegas arrojaron un resultado negativo en San Amaro. Un elevado contenido de E.coli y Enterococo intestinal, asociados a vertidos de fecales, obligó a ondear una bandera roja unas horas al considerar los técnicos de la Xunta que podría existir riesgo para los bañistas. Tras inspeccionar las redes y descartar un vertido, la bandera bajó a amarilla con carteles que desaconsejan darse un chapuzón hasta que nuevas analíticas confirmen que se trata de un problema puntual.

La Xunta ordenó al Concello investigar de dónde procede la contaminación (de 1.000 unidades de coliformes) y la adopción de medidas para contenerla. En principio, fuentes municipales dan la situación por controlada pero habrá que esperar por los nuevos análisis para retirar las señales de advertencia.

Los exámenes periódicos también han arrojado malos resultados en dos playas de la comarca, O Pedrido, de Bergondo, y Praia Nova, en Sada. El arenal bergondés es el que ha obtenido peores datos en el muestreo del pasado miércoles: 2.000 unidades en el margen derecho y de 1.300 en el izquierdo. Durante este mes, la Xunta ya ha solicitado desaconsejar el baño en este arenal en otras dos ocasiones, aunque ha habido semanas en las que el agua ha recibido una buena calificación.

El caso de Praia Nova, que dio 1.200 unidades, es más llamativo. El Concello expresó ayer su sorpresa ante lo que considera un "suceso extraño" dado que, incide, las aguas de este arenal suelen lograr una calificación de buena en las analíticas autonómicas. El Ejecutivo afirma que todavía no ha recibido la notificación de la Xunta y que tampoco tiene constancia de ningún vertido. Avanza que recomendará no bañarse en esta playa urbana hasta que las analíticas confirmen que no hay contaminación por fecales y que pedirá a la Xunta que le informe del punto de muestreo para investigar el foco.

El Gobierno de Bergondo también se mostró sorprendido de los resultados en O Pedrido y avanzó que analizará lo sucedido. Los dos concellos apuntan a la posibilidad de que se tratase de un vertido desde un barco por la coincidencia de los malos resultados.