Ojo a las carteras

Todo consejo es bien recibido cuando hay riesgos para la seguridad. En San Juan no son pocas las recomendaciones: el Concello, los cuerpos de protección y asistencia al ciudadano y el hospital los han difundido con insistencia. Se une la Policía Nacional, que colaborará con 40 efectivos en el dispositivo de seguridad y limpieza organizado para mañana, reforzado por el posible ascenso del Deportivo a la máxima categoría de fútbol. Además de advertencias sobre la realización de hogueras y barbacoas y el uso de pirotecnia, incide en el peligro que supone el consumo excesivo de alcohol y la vigilancia que los vecinos deben tener ante posibles robos y hurtos.

El 091 aconseja a los ciudadanos que celebren el San Juan en las calles y playas vigilar sus pertenencias en todo momento, con la colocación del dinero y la documentación personal en los bolsillos delanteros. Los bolsos o carteras, mejor que están colgados hacia delante. Y si alguien presencia un hurto debe avisar cuanto antes a la Policía Nacional, ya que son numerosos los robos de objetos como móviles, joyas y dinero cada año en la noche de San Juan.

No son extrañas las peleas y algunos actos vandálicos, generalmente provocados por exceso de alcohol entre los consumidores y en escenarios con aglomeraciones, como en el caso de San Juan son las playas y, quizá este año, las calles al juntarse con las celebraciones deportivas. Los policías nacionales recomiendan evitar a las provocaciones, huir de las confrontaciones y avisar al 091 si alguien se ve envuelto en alguna o es testigo.

Por la tendencia a beber algo más en celebraciones como las de San Juan, los agentes instan a no conducir vehículos, no bañarse ni aproximarse a las hogueras si se han consumido importantes cantidades de alcohol.

Como la Policía Nacional colaborará en las labores de seguridad, sus efectivos también vigilarán las hogueras de la playa. Aconsejan no utilizar acelerantes que aviven el fuego y en caso de quemaduras señalan que lo mejor es tirarse al suelo y rodar o cubrir el cuerpo con una manta o una prenda no sintética. Los cohetes y petardos, por otra parte, que no sean arrojados cerca de zonas con vegetación ni contra las personas.