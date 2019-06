Desfile de trajes de Senegal en As Conchiñas

Desfile de trajes de Senegal en As Conchiñas Víctor Echave

As Conchiñas viajó esta semana hasta África. En concreto, a Senegal. La asociación África Universal organizó un desfile de trajes tradicionales del país, además de una charla sobre integración. Niños y mayores pasearon con sus mejores galas. Además, ayer se desarrolló una actividad de baile tradicional senegalés y un Face to Face, que es la lucha tradicional de Senegal. No faltaron la música y percusión típicas de la zona. Hoy habrá un torneo de fútbol sala en San Pedro de Visma.