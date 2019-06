Alexia espera con ansias el día en el que en su DNI figure su verdadera identidad, con el sexo y el nombre del documento ajustados a su realidad. Esta mujer trans de 19 años, estudiante de estética, admite que el no tener una identificación que refleje estos datos trae más de un problema en su día a día.

"A nivel laboral trae problemas. A veces tu perfil se ajusta a lo que piden, eres una buena candidata. Luego les das el DNI y te rechazan". Las personas trans sólo pueden solicitar este cambio una vez han transcurrido de uno a dos años en hormonación, proceso que Alexia todavía no ha empezado. "Llevo unos meses en proceso psicológico. Ahora ya tengo cita para el endocrino, que será el que me haga las pruebas y me recete un tratamiento. Va lento". Un proceso largo que dura años hasta que la situación se normaliza, en el que estas personas, sobre todo las mujeres, se ven expuestas a todo tipo de situaciones desagradables. "A veces te gritan cosas por la calle. Si ya es incómodo para una mujer cis, creo que si eres trans es peor", explica. La solución a estas largas esperas no es otra, en su opinión, que la ley. "Creo que el cambio del DNI debería poder solicitarse en el momento en el que alguien pide la reasignación de género. No es una fase, es algo muy meditado". Las familias son una pieza fundamental en los procesos. Multitud de menores y adolescentes trans no encuentran, en sus casas, el apoyo y la comprensión que necesitan para su desarrollo, factor que Alexia juzga prioritario para su bienestar. "Mi madre fue de las primeras en saberlo. Me acompaña a las citas con el psicólogo, de compras, a por maquillaje... Mi familia lo entiende, pero comprenden que es una putada. De todas maneras, creo que dentro de lo que cabe he tenido suerte con eso. Poco a poco", relata. Una educación sexual libre de tabúes en los colegios es, para la joven, la primera piedra del camino. "La mayoría de los problemas vienen de la falta de información", apunta. La joven cree que la T no siempre es la letra mejor parada dentro del colectivo, ya que, a veces, sus demandas pasan desapercibidas por debajo de las de otras condiciones más normalizadas socialmente. "Creo que el colectivo trans debería tener un movimiento aparte. El Orgullo empezó porque dos mujeres trans dijeron basta. El año pasado sí que se nos visibilizó un poco más en las manifestaciones, eso me gustó". Pese a todo, Alexia reconoce que la situación del colectivo, sobre todo en lo referente a los y las menores, ha mejorado mucho en los últimos años. "Hemos estado peor. Al menos, ahora la disforia de género no está considerada enfermedad mental. Se entiende como un proceso psicológico de cambio. Es un avance"