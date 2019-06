"Estamos rodeados por todos los lados de gente peligrosa y estúpida"

Preparándose para retomar en septiembre su papel en Historia de un soldado, y colaborando con distintos músicos para el próximo disco de la Orquesta Mondragón. Javier Gurruchaga, líder de la banda de los 70, tiene la agenda llena de proyectos. "Hay gente que está deseando jubilarse, pero a mí me gusta este trabajo. Me siento como el primer día", asegura el músico. Esta noche, con motivo de San Juan, el artista estará en la explanada del Palacio de los Deportes de Riazor, donde repasará los éxitos de su grupo desde las 00.15 horas.

¿Le sigue cogiendo el pulso al mundo del espectáculo?

Claro, y sigo manteniendo el gusanillo. Lo tengo desde niño, desde que empecé a descubrir en la escuela que esto de entretener y hacer gracias me funcionaba. Ese gusanillo no se pierde. Sigo teniendo las mismas ganas que cuando era chaval y empezaba con la orquesta.

¿A qué equivale en la mente de los jóvenes de hoy el nombre de la Orquesta Mondragón?

Imagino que habrá gente a la que le interese saber quiénes son estos señores, y otros que no tengan ni idea. Pero eso ha pasado siempre. No hay tiempos ni edades para la música y los descubrimientos. De hecho, cuando ves un concierto nuestro, hay generaciones de padres, hijos y nietos.

¿Cosecha más éxito aquí? Galicia es como la meca de las orquestas.

Galicia tiene un respeto muy grande por el mundo de las orquestas. Recuerdo que los primeros conciertos que hicimos al salir del País Vasco, cuando llevábamos dos o tres años funcionando, fueron en Santiago de Compostela. Es un lugar que me ha dado oportunidades como actor. He hecho obras de gallegos, como Ballester o Valle-Inclán...

Eso es una cosa que puede desconcertar de usted. Porque le hemos visto haciendo locuras en el escenario, pero también trabajando piezas de la talla de Stravinski.

Creo que un actor debe intentar hacer un poco de todo. Historia de un soldado es un proyecto que retomaré en breve otra vez, pero la partitura de Stravinski no es incompatible con hacer gansadas. A me gusta jugar a ser otros personajes. Es lo bueno de la interpretación. Cuando me subo al escenario, me olvido durante un rato de que soy Javier Gurruchaga.

¿Nunca ha querido que esa faceta más seria superase a la que tiene de provocador?

Sí. Desgraciadamente, las lecturas a veces son muy rápidas. He hecho algunas cosas un poco provocadoras en la televisión, pero tampoco lo soy en exceso. Yo creo que he tocado distintas teclas, y sería bueno que la gente viese otros trabajos y descubriese que hay otras facetas. A veces tenemos esa fijación de encasillar demasiado a la gente. Pero es verdad que yo he tendido a hacer un humor más corrosivo...

Y raro. Rompió con la imagen tradicional de lo que era una orquesta.

Sí. De la orquesta tenía el saxofón, pero luego iba por otros caminos, con unas letras de humor negro y una puesta en escena muy teatral. Eso se alejaba de las orquestas al uso de la época, con bailarinas y coristas.

En el mundo actual de lo políticamente correcto, ¿su excentricidad está en peligro de extinción?

La gente acoge bien nuestras canciones. Pero estamos retrocediendo en muchos aspectos, hay un humor más blanco. Nosotros tenemos que estar más vigilantes con algunos temas para que no resulten malsonantes.

Recogían varios hace poco en un recopilatorio, Noticia bomba.

Ese disco habla de cuánta mentira hay en el mundo de hoy en día. No solo en la política, sino en el vis a vis. Mentimos mucho, incluso a nuestros seres queridos. Noticia bomba denuncia ese teatro que ya conocemos, y que con las elecciones que han pasado hemos visto claramente.

¿Le sorprende el mundo en el que ha acabado?

Me sorprende el auge de los populismos y los fascismos en muchos sitios de Europa, incluida España... Y me sorprende porque no hemos aprendido. En muchas cosas, hay tics que recuerdan a décadas pasadas y no muy buenas. Tenemos a líderes como el tonto de Donald Trump. Estamos rodeados por todos los lados de gente peligrosa y estúpida.

¿Ante cuál de esas cosas le gustaría poder decir, como canta en el disco, No me acuerdo?

Yo no olvido fácilmente, y no creo que sea bueno decir no me acuerdo. Me gusta mantenerme despierto en ese sentido, porque hay que tener memoria precisamente para no repetir esos errores. Eso nos está pasando en la política, porque a veces tenemos la memoria muy frágil. Por supuesto que hay que mirar para adelante, pero hay que tener el ojo avizor.

En sus canciones siempre se reía de esa clase de penas, ¿ya no es de risa fácil?

Yo no soy de risa tan fácil. Incluso cuando voy al cine a ver una película supuestamente cómica, me cuesta sacar la risa. Yo me reído mucho con los hermanos Marx y Chaplin, pero no con todo el mundo. Pero el sentido del humor es como un colchón que tenemos, es fundamental para sobrevivir.

¿Cómo ve el que se propone ahora?

Hay de todo. Pero creo que últimamente se están perdiendo cantidad de placeres, porque vamos muy acelerados a todos lados. Y el tiempo es breve. Habría que vivir tantas vidas...

Suena melancólico. ¿Se le está quedando corta la suya para todo lo que quiere hacer?

Pues sí. La verdad es que cada vez más corta [risas]. Por eso lo digo. Tenemos que pensar más en lo efímero que es todo.