"No medio prazo poden entrar no Goberno membros doutras forzas progresistas"

O novo Goberno local comeza a súa andaina con José Manuel Lage como o seu voceiro, que dirixirá ademais os departamentos de Economía, Facenda e Réxime Interior. Lage admite que gobernar en solitario con só nove concelleiros obrigará ao grupo socialista a un esforzo, aínda que non desbota a posibilidade de que durante o mandato se acade un acordo para que Marea Atlántica e o BNG se integren no Executivo municipal.

Como é posible que acabe de chegar á Agrupación Socialista Coruñesa e fora elixido voceiro do Goberno local?

Inés Rey e máis eu levamos compartindo militancia política case vinte anos, primeiro nas Xuventudes Socialistas cando eu era o secretario xeral e logo no sindicato de estudantes do que eu fun un dos fundadores e no que ela participou. Temos un traxecto compartido no socialismo dende moi novos, polo que non é só unha cuestión de confianza política, senón tamén persoal.

Van ser só nove concelleiros no Goberno local. Terán por iso os xefes de cada área municipal un papel relevante?

O Goberno municipal arranca de entrada con nove membros pero a propia alcaldesa dixo as portas seguen abertas, o que non impide que no curto ou medio prazo poidan incorporarse membros doutras forzas políticas progresistas para conformar unha maioría ampla. A alcaldesa tomou unha decisión porque o Goberno da cidade non pode esperar, polo que penso que o que hai é unha situación de arranque no que todos os membros do Goberno faremos o esforzo correspondente, que se verá reforzado polas diferentes direccións de área. Pero quero dicir que me parece básico contar co persoal municipal, que son fundamentais para que a acción do Goberno chegue a bo porto.

Pode influír na entrada doutras forzas no Goberno local que Podemos entre no Executivo central?

A Coruña ten unha dinámica propia e a posible incorporación de Marea Atlántica e BNG ao Goberno local non depende tanto de factores externos como de xerar a complicidade necesaria e da decisión autónoma desas organizacións. Chegamos a un acordo co BNG co que sentamos as bases para unha posible incorporación ao Goberno, e con Marea hai unha boa disposición ao entendemento aínda que ata agora non se chegou a un acordo programático, pero a posición que mantemos é aberta e coa man tendida. Co BNG avanzouse máis pero penso que ten que ver con que hai unha cultura de relación entre as dúas organizacións e con Marea non foi tanto pero a nosa vontade é integradora. Pero non excluímos dos grandes asuntos da cidade a ningunha forza política porque esperamos que cando haxa que falar das grandes infraestruturas pendentes „estación intermodal, Alfonso Molina, vial 18 ou a fachada marítima„ hai que construír posicións conxuntas con todas as forzas, aínda que a nosa prioridade é que a maioría progresista poda abrirse camiño.

No pasado mandato o PSOE esixiu a Marea que o considerase socio preferente do Goberno. Reclamou agora Marea ese mesmo trato?

Teño por costume non falar nunca do que se fala nas mesas de negociación porque cada un ten que falar por si mesmo e polo tanto non vou poñerlle voz ao que teña que dicir a Marea. O que podo dicir é que o PSOE valora a posición que BNG e Marea teñen dada para favorecer un Goberno de esquerdas na Coruña, polo que son as primeiras forzas coas que hai que chegar a acordos programáticos.

No pasado mandato foi moi difícil chegar a acordos na Corporación. Que erros hai que evitar agora?

Temos que mirar cara adiante e falaremos sempre do que hai que facer agora e de aquí a 2023. A ferramenta fundamental está no diálogo e en ser capaces de entender que cando non hai maioría hai que chegar a acordos cos restantes grupos da Corporación. Temos as ideas moi claras pero tamén somos conscientes de que temos que ser dialogantes e ter a flexibilidade suficiente para entender as posicións dos outros partidos.

O resto de grupos vai estar representado nos órganos colexiados do Concello como sucedeu no pasado mandato?

Non chegou aínda o momento de estar en detalles pero a posición que defende o PSOE e a propia alcaldesa é de man tendida, na que en ningún caso se contempla excluír aos grupos políticos, senón contar con todos para os grandes proxectos. En canto ao pleno de organización e funcionamento, non se ten avanzado nese terreo e cando o teñamos feito comunicarémolo con datos reais, pero cremos que deben ser escoitados todos os grupos da Corporación.

Vai haber aumento de soldos dos concelleiros? Houbo contactos co PP sobre este asunto?

Hai que falar nos días seguintes con todos os grupos para preparar o pleno de organización. Todos manifestarán as súas necesidades e buscarase o mellor acordo posible. Entrar agora en detalles dun ámbito concreto dese pleno é un pouco precipitado.