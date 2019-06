Más de una veintena de proyectos musicales se presentarán en una jornada para nuevos creadores

Un total de 22 proyectos musicales se darán a conocer este viernes en A Coruña en un jornada para nuevos creadores, que está organizada por la Fundación Paideia y la Escuela de Organización Industrial (EOI).

El acto, que se celebrará a partir de las 19,00 horas en los Estudios Mans (Polígono de Pocomaco), estará presentado por el periodista musical de Radio 3 Ángel Carmona.

Los 22 proyectos que se presentarán en A Coruña son: Acivro, Andres y Gisel, Astrogirl, Carolina Rubirosa, César de Centi, Cris David, David El Cuerdas, Elman, Gerson Trío, Hateout, Ilde Kizombalatin, Khatru, La May, Lau, Voyagers, Lefebvre, Luama Son Sistema, Zafra, Moura, Samuel Bugía, The History of Music y The Wonderminds.

Esta 'demoday' de emprendimiento musical contará con propuestas artísticas que pasan por bandas de rock instrumental, blues, pop, metal, eletrónica o dico-punk.

Para asistir es imprescindicible confirmar asistencia por teléfono (981 910 100) o a través de correo electrónico (coworkingcultural.paideia@eoi.es).