Un San Juan de película en A Coruña

A noite máis meiga es el título que eligió David Balado para su vídeo sobre San Juan. Después de que le fallase su plan para la noche más corta del año, el coruñés decidió coger su equipo de vídeo y recorrer los arenales de la ciudad para captar los mejores momentos. "Me apetecía mostrar a las personas dentro de la fiesta, más allá de los lugares bonitos", cuenta.

Cargó su mochila con 20 kilos y salió a captar emociones. "Tanto que no pude llegar a As Lapas y Matadero", comenta entre risas. No era un proyecto que tenía en mente pero salió a la perfección. Grabó durante más de seis horas y el resultado es un vídeo con sardiñadas, amigos, fuegos artificiales y, sobre todo, hogueras. "Hacia dos o tres años que no pasaba San Juan en A Coruña", reconoce. A Balado le sorprendieron "las parcelas" y que "las hogueras parecían más pequeñas" que en otras ocasiones.

El documento sirve ahora para mostrar al mundo "cómo se vive la fiesta en la ciudad" y como homenaje al fotógrafo Manu Tenreiro. "Aprendí muchas cosas de él no solo como fotógrafo, sino también como persona", concluye.