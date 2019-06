A los pies de la estatua de María Pita, heroína de la ciudad, real y simbólica guerrera por la libertad de sus vecinos hace más de cuatro siglos, ondeaban los colores del arco iris de un par de banderas LGTB. Muchas más, junto a pancartas adornadas con lemas y colores, llegaban a la plaza frente al ayuntamiento, todas las que se agitaron durante la marcha del Orgullo convocada por cuatro asociaciones locales que defienden los derechos y libertades afectivo-sexuales (A.L.A.S Coruña, Casco, OR.CO. y Les Coruña). Una gran pancarta en el pedestal, como un marco blanco para el escenario central, proclamaba el "Orgullo de amarnos". Del amor a la diversidad.

Eso exhibió, con alegría y buen humor, la manifestación; "no un desfile", como matizaba uno de tantos lemas hablados y cantados. Unas 2.000 personas llegaron a concentrarse en el Obelisco a las ocho y media de la tarde para dar arranque a la marcha, aunque a la llegada a la plaza de María Pita la gente empezó a dispersarse, poco animada por una deficiente megafonía en la lectura a dos voces de un manifiesto. La caminata reunió a vecinos de todas las edades, en solitario y en familia, en parejas y en grupos de amigos, menores y mayores; gais, lesbianas, bisexuales, transexuales, queers e intersexuales.

Maiores sen armarios. Historia, loita e memoria, rezaba la pancarta de la cabecera en sintonía con los mensajes a nivel nacional elegidos para celebrar el Orgullo en todas las ciudades este año, en el que también se tuvieron muy presentes las revueltas de Stonewall en Nueva York motivadas por la represión a los homosexuales, de las que ayer se cumplió medio siglo. "Cincuenta años y seguimos protestando", decía una de las consignas gritadas.

La reina drag Eros se puso al frente de la marcha, espectacular con el colorido maquillaje de su cuerpo, dos alas a la espalda y plumajes blancos; en su recorrido no fueron pocos quienes se acercaron a ella para hacerse una foto. Justo por detrás avanzaba en su silla Trini Falcés, represaliada en la dictadura por su orientación sexual y reconocida este año por A.L.A.S. con el premio Marcela y Elisa. Le seguía, animando el paseo con un megáfono, Carlos Mella, presidente de A.L.A.S., escogiendo proclamas y lemas, reivindicativos unos, chistosos otros, con la desinhibición del resto de la gente por respuesta. "La diversidad es riqueza", "que bote, que bote, homofo el que no bote", "más educación, contra la discriminación", "no es orgullo gay, es LGTB".

El emblemático tema de Alaska A quién le importa, acogido por los colectivos LGTB como himno de exaltación, puso música a la entrada de la marcha en María Pita desde la avenida de la Marina. Fue la banda sonora en voz de los propios asistentes que abrió y cerró la congregación ante el concello, que no participó en la organización del acto. Sí acudieron miembros del Gobierno local y concejales de los grupos del PP y Marea. Desde la zona de lectura del manifiesto, junto a la escultura de María Pita, se dirigió un mensaje contra quienes censuran la libertad sexual y sus manifestaciones públicas, en referencia a los vetos producidos en Madrid y en otras ciudades en la celebración del Orgullo.

Cultura y actividades

La programación institucional del Orgullo tuvo ayer talleres en la Ciudad Vieja y música con The Tetas Van y Venga Venga en el Campo da Leña. Hoy desde las 11.00 horas en la plaza de Azcárraga habrá un encuentro literario infantil y juvenil, una sesión de cuentacuentos y música en una sesión vermú. Del 7 al 14 de julio se celebrará en la ciudad el Atlantic Pride.