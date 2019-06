Triple V para un viaje seguro

Ir y volver. En algo tan simple como esto consiste la seguridad en la carretera. Cuatro voluntarios de Stop Accidentes, con la delegada en Galicia al frente, Jeanne Picard, se lo recordaron ayer a los conductores de turismos y motocicletas que durante la mañana pararon a repostar en la gasolinera de Repsol de Lavedra, junto al acceso a la AP-9. Lo hacen todos los años, esta vez con motivo del comienzo de las vacaciones de muchos vecinos a finales de junio, a quienes entregaron un tríptico con un decálogo de consejos para reforzar la seguridad al volante.

"Se trata de recordar, que nunca está de más, que te pongas el casco de la moto, que no utilices el móvil mientras conduces, que no aprietes el acelerador, no bebas alcohol. Es una iniciativa de concienciación para cumplir las normas de circulación, que no todos lo hacen", destaca Picard.

Tres V resaltan en el lema de esta campaña de prevención, en la que colaboran la red de talleres BestDrive y la Dirección General de Tráfico: "Ve, vuelve y vive", mensaje que complementan otros como que la carretera se comparte y "no estamos solos". Stop Accidentes se encarga de difundir todas aquellas ideas que sirven para que los conductores vigilen mejor la carretera y no cometan imprudencias. Con buen humor además, con el reparto de caramelos a los copilotos para que se los den a los conductores "cuando se pongan nerviosos".

"La gran mayoría de las personas a quienes nos dirigimos acepta los consejos y es muy amable, pero hay gente que piensa que porque nunca ha tenido un problema de circulación en su vida no lo va a tener nunca. No se trata solo de tu propia seguridad sino de la de todos, que en los accidentes hay muchas víctimas inocentes", advierte la delegada de Stop Accidentes, que repetirá la iniciativa el próximo 24 de julio en Lavedra.

Picard hace también un llamamiento a las instituciones para que contribuyan a prestar apoyos a las víctimas colaterales de las tragedias de circulación, las familias: "En momentos complicados toda ayuda es necesaria para aprender a llevar dramas inesperados y violentos".