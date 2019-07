El Concello plantea "carriles blandos" que compartan autobuses y bicis

El concejal de Urbanismo y Movilidad, Juan Díaz Villoslada, proyecta que los autobuses públicos y las bicicletas "interactúen" en las calles de la ciudad. Su propuesta pasa por disponer de "carriles blandos", que limiten la velocidad de ambos tipos de vehículos a 20 kilómetros por hora o, "como mucho", apunta, a 30 kilómetros. Una zona de "convivencia" para dos modos de transporte que el Gobierno local promete impulsar en el mandato, junto a carriles bus o de bici independientes.

"No tenemos espacio para carriles", admite Díaz Villoslada, que considera que tanto autobuses como bicis podrían circular por el mismo lugar, aunque no especifica en qué localizaciones de la ciudad podría instalarse esta medida. Sería un complemento al carril bici actual, que defiende con "mejoras" y a otros carriles buses, exclusivos, para los que aún no ofrece ubicación.

El que el PSOE impulsó en 2008, junto al BNG, y retiró el PP en 2011 transcurría por Federico Tapia y llegaba hasta la calle San Juan, pasando por San Andrés. El socialista valora aquel "primer ensayo" aunque no confirma que pueda recuperarse en próximos años. Según él, aquella primera experiencia "funcionó", pero admite que había una "afección al comercio" por lo que se marca como objetivo "analizar" esa opción y buscar otros lugares donde la colocación de un carril exclusivo pudiera beneficiar al transporte público. Sin haber hecho el estudio a fondo, el responsable de Movilidad apunta a vías "de mucha intensidad de tráfico" como candidatas para esta medida.

Plan de movilidad

A falta de una reunión de transpaso de poderes con el exconcejal de este área, Daniel Díaz Grandío, el socialista promete estudiar "con detalle" el plan de movilidad que había elaborado Marea Atlántica ya que, remarca, "partía de lo que habíamos iniciado con el equipo de Salvador Rueda". Fue este experto el que asesoró al Gobierno bipartito de PSOE y BNG y fue también el que retomó la colaboración en el anterior mandato con Marea en el Gobierno local. "Tenemos una experiencia de la que habrá que sacar las conclusiones positivas y lo que no funcionaba bien, ajustarlas mejor".

Juan Díaz Villoslada aprovecha que se retome el carril bus para criticar que el PP lo desmantelara al llegar a María Pita, tras prometérselo a los comerciantes en campaña electoral, y lo compara con la anulación de la zona llamada Madrid Central en la capital. "Lo que no puedo entender es que haya medidas que avancen en la movilidad y en la mejor salubridad de la ciudad y se desmantelen al día siguiente, como ocurre con Madrid Central. Me parece poco europeo y poco innovador, moderno, de sostenibilidad", denuncia el socialista, que también apuesta por mejorar el carril bici.

Tal como había insistido la ahora alcaldesa, Inés Rey, en campaña electoral, la Concejalía de Movilidad revisará "posibles zonas de inseguridad" y también lugares con problemas "de accesibilidad a comercios" en los tramos exclusivos para el paso de bicicletas. De lo que no hay duda, dice el concejal, es de que no se eliminará. "Apostamos por él. Se pudo hacer a última hora o con más o menos precipitación, pero ahora tenemos que ver qué haremos", explica.