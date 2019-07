"No abriré una causa general al urbanismo de la ciudad, que tuvo sus luces y sombras"

El concejal que más áreas de peso aglutina en el Gobierno local, Juan Díaz Villoslada, admite que estos últimos días han sido "muy intensos". El responsable de Urbanismo, Movilidad, Infraestructuras y Vivienda se dedica en estos primeros compases del mandato a conocer al personal y a planificar la ejecución de los proyectos pendientes. Aún confía en un acuerdo con Marea, pero ya duda de investigar responsabilidades políticas en el 'caso Fenosa' o en Someso y plantea más vivienda privada para contener los precios. De la movilidad, promete nuevo plan en un año

Para aprobar en el pleno asuntos de su área, ¿será un problema gobernar en minoría?

Va a ser el reto de este mandato, llegar a acuerdos internos y no solo internos, sino con otras instituciones. Cuando hablamos de la reordenación de los muelles, de la estación intermodal, de la Ciudad de las TIC y proyectos que inciden en el diseño urbanístico de la ciudad, hablamos de acuerdos de corporación pero también con Estado y Xunta.

Dentro de los asuntos específicos, ¿intentará que el parque del Agra sea solo zona verde como exigen los vecinos?

Tenemos claro que hay unas resoluciones judiciales que tenemos que tener en cuenta y, dentro del margen de soluciones urbanísticas que encontremos, tenemos un compromiso con los vecinos, que además es uno de los puntos acordados en el documento marco de trabajo con el BNG y supongo que lo suscribiríamos con otros. Sin dejar de tener en cuenta las resoluciones judiciales, si hay alternativas de edificabilidad, lo estudiaremos.

Y en el Agra de San Amaro, ¿también se plantea ofrecer edificabilidad en otros lugares?

Está encima de la mesa. Es un entorno que hay que proteger pero hay que buscar soluciones alternativas de posibles compensaciones. Tenemos que encontrar ese equilibrio entre la capacidad de desarrollar nuestro urbanismo y nuestro plan general y de proteger aquellos puntos importantes de la ciudad por razones culturales, medioambientales, patrimoniales o de núcleos tradicionales.

¿Qué le pareció la solución al conflicto del edificio Fenosa?

En general, creo que haber llegado a un acuerdo vía mediación ha sido una muy buena solución. Una buena solución que, además, puede servir de ejemplo, de pauta a seguir de otros conflictos urbanísticos. Y ahora hay que ejecutarla. A ello vamos.

¿Impulsará la comisión de investigación de posibles responsabilidades políticas?

En este y en otro casos, donde ha habido sentencias que clarifican las situaciones, lo que nosotros no nos planteamos es tener que abrir investigaciones cuando no hay causas abiertas o que la Fiscalía ya ha archivado. Si surge una cuestión específica en la que hay que hacer algún tipo de indagación, lo haremos, pero no voy a abrir aquí una causa general al urbanismo de la ciudad, que ha tenido sus luces y sus sombras.

¿Se solucionará que las casas de San Vicente de Elviña estén fuera del polígono del parque ofimático?

De los temas principales del urbanismo en el corto plazo, uno de ellos es este. Estudiaremos la desafectación, desvinculación o soluciones urbanísticas alternativas para dar una solución definitiva a los vecinos. Y así lo hemos suscrito con acuerdo con BNG y lo hemos hablado con Marea y creo que estaremos de acuerdo en dejar solucionada de una vez esta cuestión y darle tranquilidad jurídica y económica a estos vecinos.

Y otro caso pasado, ¿llevarán el caso de Someso al Consultivo, tal como tenía preparado el anterior Gobierno?

Queremos analizar el documento, que los servicios jurídicos nos indiquen en qué puntos se encuentran esos posibles expedientes de revisión y tomar una decisión. Pero necesitamos analizarlos con el mayor rigor.

¿Cómo se impulsará el acceso a la vivienda?

Mejorar el patrimonio municipal de vivienda puede ser una pequeña solución, pero hay que facilitar también la promoción de vivienda. Lo que necesitamos es facilitar edificación de vivienda privada, pero también pública, para que haya más oferta en el mercado. Si intervenimos en el mercado con más oferta, contribuiremos a que en los precios haya una cierta contención.

¿Protección solo a través de promoción privada?

La promoción pública podría ser una de las vías.

¿Y un concurso de vivienda como el que se convocó?

Es una vía que no ha demostrado ser muy eficiente y yo creo que sería para cuestiones puntuales: a veces hay personas con una vivienda ocupada que tiene obligación de ofertar el tanteo al Ayuntamiento. Pero creo que la opción pasa más por una promoción privada o por promotores públicos. Y uno de ellos es la Xunta. En Galicia, no solo en esta ciudad, muy poco ha hecho en materia de vivienda de promoción pública.

En el anterior mandato se apostó por obras menores frente a grandes proyectos, ¿seguirán en esta línea?

Tenemos que ir, primero, en lo que en el día a día los vecinos necesitan cuando salen de la puerta de casa. Que las calles o el alumbrado tengan un buen mantenimiento, que la red de saneamiento no tenga fallos. Hay temas en los que hay que hacer un esfuerzo como puede ser tema de pavimentación en toda una serie de calles. Todo esto es el ABC del funcionamiento de la ciudad en el día a día. Pero lo que no podemos es perder de vista proyectos que son importantes desde una visión más amplia de la ciudad. Tenemos que combinar las dos cosas.

El inicio del desbloqueo de la intermodal ya comentó.

La intermodal sirve de ejemplo de lo que no debe ocurrir. Tenemos que cerrar un acuerdo rápido Xunta, Ayuntamiento y Estado para dejarnos de pelear y tener operativo el proyecto intermodal.

Las conversaciones han sido con el Gobierno central pero aún no con la Xunta.

Es cierto que el mayor retraso hoy está en el compromiso de la Xunta de dotar de la parte que le corresponde, la de estación buses. En estos días vamos a solicitar una reunión, a tres o dos bandas, para avanzar de una vez con los proyectos.

¿Cumplirán la promesa de poner en marcha el plan de movilidad en el plazo de un año?

No me gusta darme plazos, pero soy consciente de que tenemos que trabajar a fondo este año y, si podemos, a finales o el año que viene implantar algunas de las medidas. Tampoco conviene implantarlas a última hora y corriendo porque las medidas en materia de movilidad y medio ambiente necesitan una parte de que los ciudadanos las digieran y se acostumbren y se vean alternativas.