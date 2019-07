PSOE y Marea sellan un acuerdo de mandato como inicio de una "senda de entendimiento"

No había mimbres para un cogobierno pero sí para un diálogo fructífero. Es lo que defendieron ayer la alcaldesa y la portavoz de Marea Atlántica en la firma del acuerdo de mandato al que han llegado ambas formaciones políticas y que se une al que llegó el PSOE con el BNG hace dos semanas. Ninguna de las dos descartó ayer la inclusión de los concejales de la formación independiente en el Gobierno local actual socialista en el futuro, pero, por ahora, se centran en cumplir el pacto sellado ayer y que abarca hasta trece asuntos concretos. Es, según la regidora, una "primera prueba de confianza" que tendrá que traducirse en la aprobación de asuntos en el pleno con un objetivo cercano: la negociación de presupuesto

El acuerdo programático de PSOE y Marea Atlántica surge de los resultados de las elecciones municipales del 26 de mayo. Así lo defendieron ayer la alcaldesa, Inés Rey, y la portavoz de Marea Atlántica, María García, que consideran que el voto "progresista" de la mayor parte de coruñeses obligaba a ambas formaciones a llegar a un consenso. En algo menos de un mes ambas partes han llegado a un acuerdo, según Rey, "fruto del diálogo y la cooperación" y que, para la exconcejala de Medio Ambiente, es la "base" de una "senda de entendimiento".

El punto de encuentro entre ambas formaciones se mantendrá en el tiempo y puede que aumente, según avanzaron ayer ambas responsables políticas. "La organización municipal no es estática, las circunstancias se pueden modificar", comentó la regidora ante la posibilidad de que los concejales de Marea entren en el Gobierno local. Tampoco la portavoz de la formación independiente descartó esta posibilidad diciendo que "la puerta no está cerrada" y deseando que "ojalá haya nuevos restos" para las dos partes. Sobre si esta opción de gobierno bipartito „que sumaría mayoría absoluta con quince concejales„ estuvo sobre la mesa en las negociaciones, Rey se escudó en la "confidencialidad" de las conversaciones y recordó que ninguna de las dos estuvo físicamente en los encuentros mantenidos por tres representantes de cada partido. Eso sí, reconoció que ahora mismo "no se dan las condiciones para un cogobierno".

En lo que sí están de acuerdo PSOE y Marea es en una serie de puntos, un total de trece, que forman el documento que ayer rubricaron ambas ante los medios de comunicación. Según la alcaldesa, el pacto es "una primera prueba de confianza" que garantiza que habrá "colaboración" entre ambas formaciones para la aprobación de acuerdos en el pleno. Para la portavoz de Marea, es de "extrema necesidad e interés" que haya una "política de pactos", habida cuenta de que los nueve concejales del PSOE no son suficientes para aprobar sacar adelante asuntos importantes. El acuerdo sellado ayer se suma al que alcanzaron los socialistas con el BNG el pasado 19 de junio, que incluye más de una veintena de puntos.

Condiciones

Sobre las medidas, García apuntó a que la investidura de Rey se aprobó "sin condiciones" pero que las negociaciones del acuerdo sí que tuvieron una serie de requisitos políticos, entre los que destacó: la "radicalidad democrática", la regeneración urbana, el transporte y la justicia social. Según la portavoz de Marea Atlántica, hay algunas medidas incluidas en el documento que podrían tener "carácter inmediato" porque, se enorgulleció, el anterior Gobierno local las dejó ya preparadas. Detalló varios de los asuntos del texto, destacando el "apoyo" que ofrecen los seis ediles de Marea a la negociación de presupuestos para este año „ahora mismo están prorrogados los del año pasado„ y para el año que viene. Eso sí, el documento detalla que tendrían que incluir obras como el polideportivo de O Castrillón, los presupuestos participativos, la renta social municipal y la reurbanización de la Ciudad Vieja, entre otros.

Sobre el acuerdo de organización, que incluye una comisión especial sobre el borde litoral y en el que se mantiene la proporcionalidad de representación de los grupos municipales en las comisiones o en las empresas municipales, García explicó que refleja la "pluralidad" de las urnas y defiende la "participación ciudadana".

Las dos formaciones se comprometen, en el acuerdo, a impulsar el área metropolitana, así como a que las escuelas infantiles municipales sean gratuitas, tal y como rezaba el programa electoral de Marea. Los dos partidos pretenden también aprobar bonificaciones para determinados colectivos en el uso del transporte público „mayores y jóvenes„ así como iniciar el proyecto Bosques de A Coruña o iniciar los trámites urbanísticos para que las casas de San Vicente de Elviña salgan del polígono del ofimático en el plan general.