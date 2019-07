La Xunta envía a Nostián el último requerimiento antes de sancionarla

La Xunta agotó ayer la vía administrativa, con el envío del último aviso a la planta de Nostián para que encuentre un lugar en el que depositar las 4.000 toneladas de residuos no tratables que se acumulan desde abril en sus instalaciones. En esta última comunicación, la Consellería de Medio Ambiente le da diez días al Concello y a la concesionaria, Albada, para que solucionen los problemas de acumulación de residuos que, según la empresa, no revisten ningún tipo de peligro ni medioambiental ni sanitario. Pasado este plazo, la Xunta „que apuesta por el modelo de Sogama„ empezará a sancionar a la planta de Nostián.

El Concello da por hecho que será Sogama la empresa con la que cerrará un convenio para deshacerse de las 4.000 toneladas de rechazos „material no reciclable„ que acumula en sus instalaciones desde el mes de abril, cuando la Xunta decidió cerrar de manera cautelar el vertedero de Grixoa, con el que Nostián tenía convenio en vigor. Lo hizo por las quejas vecinales que acumulaba esta planta.

El Concello confía en que se cierre el acuerdo en breve „ya que no hay otra alternativa posible a medio plazo actualmente para estos residuos en Galicia, según fuentes municipales„ pero, mientras no se llega a la firma del convenio, el Ayuntamiento ha solicitado a la Xunta que le permita utilizar el depósito funcional que tiene en las instalaciones de Nostián de forma temporal y que cuenta con una capacidad de 12.000 toneladas. Fuentes de la Consellería de Medio Ambiente explican que la última petición que recibieron desde María Pita fue para utilizar el vaso que, por sentencia, tendría que estar sellado. La Xunta ha denegado el permiso para usarlo como lugar de almacenamiento temporal de los residuos que no son tratables. El Concello indicó que mantendrá una reunión con la Xunta, Sogama y la concesionaria de las instalaciones para encontrar una solución a la falta de vertedero que arrastra desde el pasado mes de abril y la acumulación de rechazos. "Ahora mismo no está permitido destruirlos, trasladarlos o almacenarlos, por lo que entendemos que la vía de la sanción es la correcta", comenta el Concello.