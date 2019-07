El Concello descarta ahora abrir la piscina de la fábrica de armas por seguridad

El Concello ha descartado abrir la piscina de la fábrica de armas porque no cumple con las mínimas normativas de seguridad exigidas. Lo anunció ayer el concejal de Deportes, Juan Ignacio Borrego, tras una visita a la zona y después de que el Gobierno local prometiese hace cinco días que contrataría con urgencia las labores de limpieza para que estuviese disponible antes de agosto. Finalmente, los vecinos no podrán disfrutar de estas instalaciones, aunque sí podrán acceder al bar y al aparcamiento, donde celebran las fiestas.

Para evitar accidentes, el Concello procederá al vallado de la piscina, a la que no se podrá pasar, y de zonas que considera peligrosas. Desde la asociación de vecinos de Pedralonga lamentan esta situación aunque entienden que es "comprensible". "No nos gusta la idea, pero es normal por temas de seguridad. Nunca pasó nada pero eso no es excusa", exponen los vecinos, que desde junio recogen firmas para la reapertura de las instalaciones adaptadas para el baño. Lo que no entienden los usuarios de la piscina de la fábrica de armas es que "hasta ahora se usaba y no había problema, y de repente la cierran".

La decisión de cerrar indefinidamente esta instalación se conoce pocos días después de que el Concello garantizase a los residentes que se procedería a la contratación de la limpieza de la zona y del acondicionamiento de la piscina grande. Explicaron entonces que la zona necesitaba el desbroce del entorno, la climatización del propio vaso y la contratación de socorristas. Ninguna de estas medidas se llevará a cabo porque, al no cumplir las medidas de seguridad, las instalaciones permanecerán cerradas.

El concejal de Deportes anunció a los residentes que la intención del Gobierno local es crear una ciudad deportiva en la zona, una obra de 50.000 metros cuadrados que estarían destinados a distintas especialidades deportivas con las nuevas piscinas integradas. Esta actuación estaba incluida en el programa electoral del PSOE. Borrego aseguró que "este mismo año se trabajará en la definición del proyecto para asignarle un presupuesto en 2020".