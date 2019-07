Las duchas y baños de la playa de As Lapas ya tienen agua

El Concello de A Coruña ha solucionado el problema de abastecimiento en la red de agua de la playa de As Lapas. Los usuarios se quejaron estos días de que no había agua ni en los baños ni en las duchas del arenal. El Gobierno local explicó que Emalcsa cerró el suministro por "seguridad ciudadana", ya que se había roto una tubería en el paseo marítimo. La incidencia está solucionada y los sanitarios y duchas de As Lapas ya tienen agua.