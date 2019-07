"Hay indicios de que la subasta de la Casa Cornide no fue tan limpia"

El arquitecto y miembro de la Academia de Bellas Artes, Xosé Manuel Casabella, elaboró un informe patrimonial por encargo del anterior gobierno local que documenta el proceso por el que la Casa Cornide acaba en manos de los Franco. El estudio delata posibles irregularidades legales en cuanto a su adquisición

Su informe detalla cómo la Casa Cornide pasa de la titularidad pública a las manos de los Franco. ¿Podría delatar irregularidades en el proceso?

El objetivo del informe no es ese, ahí ya entramos en temas jurídicos. A título personal, puedo decir que la vocación de ese edificio siempre fue tener un uso institucional y público. Ese edificio está deshabitado y sin uso. Ocurrió una cosa muy curiosa, después de haber sido adjudicado a Pedro Barrié de la Maza y de este habérselo cedido a Carmen Polo, se hacen obras importantes de reparación , que paga el Concello, cuando el edificio ya no era de su propiedad.

¿Era habitual que el Concello sufragase los gatos de reparación de inmuebles privados o se hizo de forma excepcional para favorecer a los Franco?

No, todo lo contrario, no era nada habitual. Se hizo por tratarse de quien se trataba. Imagino que todo esto se hacía para tener una cierta condescendencia con el entonces Jefe del Estado. En ese sentido, puede justificar que esa subasta no fue una cosa tan limpia. Las apariencias legales las tenía, aunque la puja se convoca con urgencia y solo se presentan dos candidatos muy adeptos al Régimen, el subjefe del Movimiento y Pedro Barrié de la Maza. Todo eso huele un poco mal. Estoy de acuerdo con que el edificio debe retornar al Ayuntamiento.

Desde el enfoque patrimonial, ¿se podría utilizar su informe como prueba del supuesto amaño en la puja?

Desde el punto de vista jurídico, no lo sé, pero desde el punto de vista patrimonial yo creo que sí. Hay una Abogacía del Estado, el Ayuntamiento también tiene sus letrados y supongo que pueden encontrar en este informe motivos suficientes para hacer una reclamación. Que luego salga adelante depende del procedimiento jurídico que puede tener un resultado o tener otro. En principio, nadie puede decir que hay garantías suficientes para hacer la reclamación, pero sí hay indicios de que esa subasta no fue tan limpia como se quiso hacer ver.

¿Ve posible que la devolución de la Casa Cornide llegue a hacerse efectiva?

Digamos que por las buenas va a ser muy difícil. Ya ha habido peticiones en años anteriores para que retorne al patrimonio, pero creo que la familia Franco no tiene intención alguna de ceder el inmueble para uso público. Lo deseable sería no tener que recurrir a estos procedimientos complejos , sino que fuera la propia familia, en un acto de buena voluntad, y dado que la Casa Cornide ni se usa ni genera ningún tipo de beneficio, la que la cediera.

El informe detalla varios usos que se le fueron dando al edificio, pero ninguno terminó de encajar. De retornar a la propiedad municipal, ¿qué uso cree que debería dársele?

Se me ocurren varios. Puede ser una estupenda sede para ubicar la biblioteca del Consulado, que hoy se encuentra en unas condiciones precarias. Es una colección extraordinaria con unos fondos maravillosos. Se conserva también parte de la biblioteca, precisamente, de Cornide. También podía albergar el Instituto de Estudios Coruñeses José Cornide. En torno a ese edificio, se podrían agrupar entidades en torno a este edificio relacionadas con la época neoclásica, con todo lo que representó ese momento apasionante de la historia de esta ciudad.

¿Cómo se podría integrar el nuevo uso del edificio en la dinamización de la Ciudad Vieja?

Urbanísticamente no habría que hacer mucho, es una zona de la ciudad muy consolidada. Simplemente con que ese edificio tuviese un uso concreto, ya se ayudaría a volver a crear en la Ciudad Vieja un polo de atracción, satisfaría perfectamente esas aspiraciones. Daría vida a esa zona.

Dada la implicación de Barrié de la Maza en estas tramas y como benefactor de la ciudad, ¿cómo debería pasar esta figura a la memoria colectiva?

La fundación Barrié tuvo una gran importancia en la dinamización de las enseñanzas técnicas en la ciudad, una parte que no existía. Su adscripción ideológica es bien conocida y no se puede borrar, pero las aportaciones que hizo en otros ámbitos son meritorias y no deben caer en saco roto.