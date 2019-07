El colectivo vecinal del Agra exige que el parque del barrio sea solo zona verde

La asociación de vecinos del Agra do Orzán defiende que todos los terrenos del polígono denominado Parque del Agra pase a ser una zona verde, de forma que se anule la edificabilidad de que dispone una parte de la superficie. La entidad entregó ayer en el Concello una copia del escrito con esta propuesta que ya envió a la Consellería de Medio Ambiente, que tramita en la actualidad una modificación del plan general en este lugar para reducir parte de la zona verde. Este cambio es consecuencia de la sentencia que obliga a recalificar como suelo urbano consolidado la parcela de la antigua residencia de las Adoratrices.

"Si se tiene en cuenta la densidad del barrio, no debería edificarse nada", explicó ayer la presidenta del colectivo, María Gutiérrez, quien recordó que aunque todo el polígono fuera un parque "no sería enorme", a lo que hay que unir que hay terrenos con una fuerte pendiente. La dirigente vecinal señaló que esta zona verde sería "solo un tercio del parque de Vioño", del que recordó que, al contrario que este, es todo llano,

La asociación considera que el Concello podría permutar o adquirir los terrenos edificables o indemnizar a sus propietarios. También reclama información sobre si se iniciaron conversaciones con el Ministerio de Medio Ambiente sobre el futuro del Observatorio y sobre el proyecto de la Xunta para la antigua delegación de Sanidade.

"Entendemos que ahí no se debe hacer absolutamente nada porque es el único espacio que hay en el barrio", dijo el expresidente de la entidad, Ricardo Seixo, quien aclaró que los propietarios de suelo edificable "tienen derecho a defender lo suyo", pero que el Agra do Orzán "no tiene ninguna zona verde, solo una plaza de hormigón", en alusión a As Conchiñas.