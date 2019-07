Fiestas María Pita A Coruña 2019 | "Cuando supe que iba a ser pregonera, me sentí como Miss Universo"

Cuando a la escritora Nieves Abarca (A Coruña, 1968) le sonó el teléfono ayer por la tarde, lo último que podía pensar es que al otro lado estaría la alcaldesa, Inés Rey, para proponerle ser pregonera de las fiestas de María Pita. "Cuando lo supe, me sentí como Miss Universo", confiesa emocionada. Abarca se considera "coruñesa de toda la vida", por eso le hace tanta "ilusión" salir el 1 de agosto al balcón del Palacio de María Pita para dar comienzo a una fiestas que ha disfrutado desde niña. "Es algo tremendo. Estoy muy agradecida porque dar el pregón es un honor", reconoce.

La autora coruñesa, especializada en el género negro, adelanta que todavía tiene que "reflexionar" sobre el discurso, pero tiene claro que lo va a hacer "en tono divertido, porque hay que empezar las fiestas con humor".

La escritora presentó el pasado mes de junio su última obra, Voraces, una novela ambientada en A Coruña y Londres, en 1854, con la llegada de una epidemia de cólera. Juana de Vega, viuda del general Espoz y Mina, es una de las protagonista que puede hacer frente a la virulencia de esta enfermedad. También escogió su ciudad como escenario en el libro Crímenes Exquisitos, que escribió con Vicente Garrido, y que acabó formando parte de una exitosa saga que relata las aventuras de la policía Valentina Negro.

En cuanto supo que iba a ser pregonera, Nieves Abarca se quedón sin palabras. Sorprendida y agradecida a partes iguales. "No sé qué decir. Soy como los que aparecen en televisión, como si me hubieran dado un superpremio", expone, a la vez que reconoce que tiene "un poco de miedo" por lo que ocurrirá en trece días en la plaza de María Pita, donde un año antes la pregonera fue Mercedes Peón. "No me lo esperaba", admite.

Después de escuchar el pregón de Nieves Abarca, licenciada en Geografía e Historia por la Universidade de Santiago de Compostela y especialista en perfiles criminales, los asistentes al primer día de las Fiestas de María Pita 2019 podrán disfrutar del concierto de Ketama. Al día siguiente, actuará la Mala Rodríguez, el 3 de agosto lo hará la gaiteira Susana Seiavane, mientras que el 4 de agosto concluirán los festejos con un concierto de Tequila, que realiza su gira de despedida.