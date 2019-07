Identifican al hombre que atropelló con un patinete a una peatona

La Policía Local remitió ya a la Fiscalía la identidad del hombre que el pasado día 18 atropelló a una mujer cuando circulaba con su patinete por la acera de la calle Naturalista Víctor Seoane. El conductor abandonó el lugar de los hechos sin responsabilizarse del accidente ni preocuparse por el estado de salud de la víctima, de 62 años y que sufrió heridas leves, por lo que fue denunciado tanto por el atropello como por omisión del deber de socorro.

Las averiguaciones efectuadas por el cuerpo policial consiguieron dar con el patinador, que tras ser descubierto se puso en contacto con la mujer para interesarse por su estado, por lo que pudo saber que en la actualidad evoluciona de forma favorable de sus heridas. La víctima salía del edificio número 3 de la calle, situada en el barrio de Os Mallos, cuando se vio sorprendida por el paso del patinete por la acera, que en ese punto es estrecha, por lo que no tuvo opción a esquivarlo.

Sin auxilio

Al ver que había alcanzado a la peatona, el conductor del patinete no solo no trató de auxiliarla, sino que no facilitó su identidad y abandonó el lugar. Según los testigos del accidente, el hombre les dijo que era policía y que "sabía lo que hacía", tras lo que marchó de allí. La lesionada tuvo que ser trasladada en una ambulancia al hospital San Rafael para ser atendida de las heridas sufridas.

La Policía Local solicitó la colaboración ciudadana para tratar de localizar al autor del atropello, que finalmente pudo ser identificado gracias a las pesquisas realizadas por los agentes en los últimos días.