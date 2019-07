El Concello agota el plazo de negociación para llevar la basura a Sogama sin acuerdo

El plazo que concedía la Consellería de Medio Ambiente para multar a Nostián por mantener más de 4.000 toneladas de basura acumuladas al aire libre acaba el día 29. Y será ese día cuando el Concello decida si envía o no a Sogama los llamados rechazos „residuos que no se pueden reciclar en la planta coruñesa„ y no antes. Fuentes municipales confirman que la negociación entre ambas administraciones sigue en marcha y que no será hasta el lunes cuando la Concejalía de Medio Ambiente dará a conocer su resolución.

Por parte de la Xunta, ya hay autorización para el traslado y ya se ha comunicado la tarifa de asumir la basura, que, insisten desde la Consellería de Medio Ambiente, es el mismo precio que pagan los más de 200 concellos que llevan de manera habitual sus desechos a la planta de Cerceda. El pasado lunes, el departamento que dirige Ángeles Vázquez comunicó al Concello el coste económico en función del tipo de basura y el número de toneladas.

Por parte del Ayuntamiento explicaron que, en función de este precio, las arcas municipales tendrían que realizar inversión o no en esta operación. En caso de que el coste sea mayor del que asume la concesionaria para dar salida a los rechazos, sería esta la que asumiría la factura, pero, si es más, la concejalía que dirige Esther Fontán debería aportar la diferencia. La empresa que gestiona Nostián, Albada, llevaba esta basura que no trataba en las instalaciones municipales al vertedero de Grixoa, cerca de Santiago, pero la Xunta ordenó su cierre ante las quejas de los vecinos en abril. Desde ese momento, el exterior de la planta acumula los desechos, que ya pasan de las 4.000 toneladas y que, según los trabajadores, ya dificultan el aparcamiento de los vehículos con los que se recoge la basura de la ciudad.

En caso de que el Concello diga que sí a la opción de llevar a Sogama esta basura y al precio establecido por la Xunta, sería la primera vez que desde Nostián salgan residuos hacia la planta autonómica. Ambas instalaciones de tratamiento suponen modelos contrapuestos de gestión de desechos desde que nacieron.