Rey planteará a Feijóo mejorar el acceso a la ciudad con transporte e infraestructuras

La primera reunión entre la alcaldesa, Inés Rey, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tendrá lugar el lunes y sobre la mesa, desde el Concello, se pondrán varios temas de futuro para la ciudad, priorizando los que tienen que ver con los accesos a la ciudad desde la comarca y viceversa. La regidora pretende que se mejoren las infraestructuras y la movilidad en todo el área y para ello planteará dos vertientes de medidas. Por una parte, hablarán sobre la finalización de la vía ártabra o la construcción del vial 18 „competencia del Estado„ así como de las diferentes conexiones hacia A Coruña y, por otra, Rey planteará la creación de un consorcio de transporte público para mejorar la movilidad de los vecinos de la ciudad y de los concellos del área.

Área metropolitana. El consorcio de transporte, que ya había sido propuesto el exalcalde Xulio Ferreiro y que no había sido acogido de buen grado por parte del Gobierno gallego, sería un primer paso para conformar el área metropolitana de manera oficial, a través de una ley autonómica. La alcaldesa defendió el diálogo y acuerdo con los concellos de la comarca en la campaña electoral y Marea Atlántica, principal socio de los próximos cuatro años, lo incluyó en el acuerdo firmado por ambas formaciones. Desde el Gobierno gallego supeditaron en años pasados cualquier movimiento a que haya un pacto entre los alcaldes, pero, en el anterior mandato, los populares no asistieron a las reuniones convocadas por el exregidor Xulio Ferreiro ni firmaron la llamada Declaración de María Pita, en 2016. Está por ver la reacción de Núñez Feijóo a la posibilidad de consorciar los autobuses del área, aunque la Xunta ya avanzó que no veía con buenos ojos un ente que asuma la responsabilidad que ahora recae en la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.

Sogama. El asunto de mayor actualidad y urgencia que se tratará en la reunión del lunes será el de los rechazos „basura que no se puede tratar„ de la planta coruñesa de Nostián y su posible traslado a Sogama. Fuentes municipales apuntan que, al margen de la situación puntual actual, ya en negociación, la problemática continuará en el futuro al haber clausurado la Xunta el vertedero cerca de Santiago donde se trasladaban estos residuos por parte de la concesionaria de la instalación de la ciudad. Así las cosas, Rey buscará una solución consensuada con la Xunta a falta de lo que tenga que aportar el presidente autonómico.

Fachada marítima. El futuro de los muelles portuarios es uno de los asuntos clave para la ciudad y engloba a todas las administraciones. Tras ser la Xunta la que, junto al Ministerio de Fomento, Puertos del Estado y Autoridad Portuaria „todos gobernados por el PP en aquel momento„, no invitó al Concello a participar de un convenio firmado en 2018 por el que el Gobierno gallego se comprometía a aportar 20 millones de euros para adquirir parte de la actual zona portuaria, ahora el PSOE, que tiene el poder en el Gobierno central y en el local exige su inclusión en cualquier decisión que afecte a la fachada marítima. Sin mayor concreción de los acuerdos desde hace más de un año y sin que se hayan revisado tampoco los convenios firmados en 2004 para desafectar el puerto, Rey y Núñez Feijóo deberían iniciar las conversaciones para poder concretar los planes futuros para el que será el espacio de oportunidad de A Coruña de las próximas décadas.

Estación intermodal. Una de las primeras reuniones de la alcaldesa cuando asumió el cargo, el pasado 15 de junio, fue con el delegado del Gobierno, Javier Losada, para avanzar en la estación intermodal. El proyecto, en el que intervienen las tres administraciones públicas, no avanzó a buen ritmo hasta ahora y desde María Pita intentan darle un impulso. La parte municipal está diseñada, ya que afecta a cambios en la circulación de la zona, y el Ejecutivo estatal también asume sus responsabilidades en la nueva estación. Desde el Concello reprochan que es la parte de la Xunta, la de la instalación del espacio para autobuses públicos, la que más demora acumula. Pese a haber pedido desde María Pita una reunión con Infraestructuras para hablar del tema, el encuentro aún no se ha producido por lo que el lunes habrá oportunidad de tratar el asunto.

Ciudad de las TIC. El Ministerio de Defensa ha mostrado en reiteradas ocasiones su apoyo a disponer del solar de la Fábrica de Armas para la llamada Ciudad de las TIC, es decir, un espacio empresarial para proyectos relacionados con la tecnología. La Universidad se implicó desde un principio en la idea y el Concello también la apoya. Pero la Xunta no descarta que el lugar pueda ser idóneo para un nuevo hospital por lo que nunca ha sido firme en su apuesta por este plan, que, según sus impulsores, potenciaría un sector clave en la ciudad y generaría empleo de máximo nivel.

Hospital. Justamente el futuro del CHUAC está en el aire. Desde la Xunta aún estudian si, para las próximas décadas, sería mejor ampliar el actual complejo o construir uno nuevo. Este "proyecto estrella" de la Xunta, que muchos sectores critican por no tener en cuenta la falta de personal en la sanidad gallega y su afección a la calidad asistencial, fue anunciado el año pasado y se preveía que a estas alturas de 2019 se avanzara en la decisión de una de las alternativas pero nada se sabe aún. Rey ha avanzado que opta por usar terrenos adyacentes para que el hospital crezca.

Centro de salud para A Falperra. En el ámbito sanitario, uno de los escollos entre el anterior Gobierno local y la Xunta fue el centro de salud que sustituiría al de Federico Tapia. El anterior Ejecutivo municipal apostó por sacarlo del edificio del mercado de Santa Lucía, para poder reformar y potenciar este espacio de comercio, pero la Consellería de Sanidade insiste en dejarlo en ese lugar. El Concello dio hasta tres alternativas, pero ninguna fue del agrado del departamento autonómico. La alcaldesa tendrá que retomar el asunto, manteniendo o cambiando la posición del anterior regidor.

Vivienda. La alcaldesa ha anunciado un plan de rehabilitación de viviendas en la Ciudad Vieja pero no ha explicado si contará con la aportación de la Xunta. En otros cascos históricos, como Santiago de Compostela o Vigo, se han creado consorcios con la participación de ambas administraciones pero esta opción nunca se ha barajado para A Coruña. La Consellería de Medio Ambiente anunció hace pocos meses que su plan Rexurbe, para comprar y rehabilitar inmuebles, llegará a la Pescadería coruñesa pero, por ahora, no se conocen detalles de la propuesta.