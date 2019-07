Lagunas operativas en una ciudad segura

A Coruña es una ciudad segura, de las más tranquilas de España. A esta conclusión llegan policías nacionales y locales que tramitan a diario denuncias por daños, lesiones, hurtos, tráfico de droga o delitos de carácter sexual. Aumentan las infracciones penales cada año —superaron las 10.000 en 2018—, con un incremento acusado de los delitos a través de internet y una caída de los asaltos con fuerza a domicilios y establecimientos. Pero los agentes apuntan a otros aspectos que condicionan su actividad cotidiana: la insuficiencia de efectivos en las plantillas del 091 y el 092, que limita la operatividad de las unidades policiales, y la falta de equipos específicos de investigación para delitos sexuales y tecnológicos

"A Coruña es una ciudad segura", proclamó hace unos días el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, al dar la bienvenida a una treintena de policías nacionales en prácticas. Sí, la ciudad es segura, confirman los propios agentes de los sindicatos policiales, pero con matices. Los datos de criminalidad „de "baja intensidad", apunta algún representante„ nos tienen que advertir de que hay que estar alerta; porque las denuncias por determinados delitos, aunque no son violentos (salvo los ocho homicidios entre 2016 y 2019), crecen cada año, unos más que otros, mientras que otros tipos disminuyen. La pérdida de efectivos, cuyas plazas no se cubren como se debería, y la proliferación de casos de índole sexual y tecnológico son argumentos para no descuidar la seguridad general de la que gozan los coruñeses.

El Ministerio del Interior publica por trimestres los datos de criminalidad en los municipios de más de 30.000 habitantes. Una comparación entre 2016 y 2018 muestra que en estos tres años en A Coruña aumentaron un 6,8% el número total de infracciones (de 9.415 a 10.056). Se mantuvo estable el número de denuncias por hurtos (algo más de 3.500 cada año) y por delitos contra la libertad e indemnidad sexual (hubo 61 tanto en 2016 como en 2018), que adquieren mayor relevancia y suscitan refuerzos en los terrenos de la prevención y la asistencia.

Crecieron casi un 20% las denuncias por lesiones graves o riñas tumultuarias (de 71 a 85) y un 75% por tráfico de drogas (de 20 a 35, si bien en 2017 la cifra era superior, 37), frente a las caídas de las sustracciones de vehículos, un 61%, y de robos con fuerza en domicilios, un 7,7%, que se habían disparado en 2014 por una alarmante oleada de casos protagonizada por bandas organizadas de países del este de Europa.

Bajo el epígrafe "resto de infracciones penales", que en 2018 superaron las 5.600 y entre enero y abril de este año rebasan las 1.500, se agrupan los delitos online, daños y lesiones de poca entidad o amenazas entre vecinos.

Aunque los policías nacionales y locales subrayan que la ciudad no entraña graves peligros contra la seguridad personal, no pasan por alto aspectos que merman su capacidad de actuación ni otras tendencias delictivas que requieren mayor especialización. En este grupo se encuentran los delitos de tipo tecnológico (estafas por internet, hackeo de cuentas bancarias, robo de claves y chantaje para recuperarlas), una tipología "que no se ve", que tiene sus orígenes en ubicaciones desconocidas o en países remotos, pero que en el último año ha aumentado en un 200%, y para la que los policías reclaman unidades específicas de investigación.

Pero estas peticiones se tropiezan con frecuencia con la limitación de recursos. Hasta 150 agentes nacionales más debería tener el 091 en la ciudad y 90 efectivos más el cuerpo de la Policía Local, según reflejan los catálogos de puestos de trabajo. Sin mano de obra suficiente, condicionada por las jubilaciones anuales y las convocatorias insuficientes de plazas, en no pocas ocasiones ambos cuerpos de seguridad están destinados a actuar de forma conjunta.

"La falta de policías es seria, y más en verano. Cuatro agentes en la feria medieval de la Ciudad Vieja, donde se junta gente y hay un riesgo mayor de que ocurra algo, son insuficientes. Cierto es que A Coruña es de las ciudades más tranquilas de España, pero muchas veces los nacionales nos piden ayuda para colaborar en cuestiones de seguridad ciudadana. Hay que ampliar los dispositivos diarios ordinarios", propone Manuel Freire, portavoz del Sindicato Profesional del 092. Consultada por este diario, la Policía Nacional alegó falta de disponibilidad para aportar su valoración.