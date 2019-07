El Concello acepta el centro de salud en Santa Lucía y abre la puerta al nuevo hospital en Pedralonga

El nuevo Gobierno local y la Xunta han decidido reactivar el plan para que el centro de salud de Federico Tapia se mude al mercado de Santa Lucía y que los dos usos, sanitario y comercial, convivan en el mismo espacio y lo hagan en el mismo volumen, con el ambulatorio en la primera planta y el mercado a cota cero. Es uno de los acuerdos a los que llegaron el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y la alcaldesa, Inés Rey, en su primer encuentro institucional tras las elecciones municipales, celebrado esta mañana en Nuevos Ministerios, en el que trataron temas como los muelles, la intermodal, la Ciudad de las TIC y la ampliación del hospital.

El equipamiento de Santa Lucía saldrá adelante tras la falta de acuerdo constante entre el Gobierno gallego y el Ejecutivo anterior de Marea Atlántica, que optaba por otra solución en la que mercado y centro de salud se disponían en volúmenes diferentes y que llegó a ofrecer terrenos alternativos en el propio barrio o en el Paseo de los Puentes. Cuando esté rehabilitado y construido, para lo que no dieron fecha, los vecinos del Ensanche subirán a la zona de A Falperra para ser atendidos.

Otro de los proyectos tratados fue la estación intermodal. El Ministerio de Fomento ha previsto comenzar la remodelación el próximo año de la terminal de ferrocarril pero sigue pendiente el traslado de la estación de autobuses, que tiene que construir la Xunta. En el encuentro, el Concello reafirmó que no pedirá cambios sobre el proyecto presentado por Marea Atlántica para, según comentó Núñez Feijóo, "no retrasar más" la infraestructura. Prevé iniciar los trabajos en 2021 pero aún está en el aire cómo se harán las modificaciones urbanísticas necesarias: si cambiando el plan general o con la "Ley 3" que permite resolver "de urgencia" las grandes infraestructuras. El presidente autonómico apostó por la primera por, consideró, ser más "rápida" y delegar así en el Concello todos los cambios urbanísticos.

Sobre el nuevo hospital, aún no hay solución para su emplazamiento. El PSOE coruñés defendió en campaña la instalación de un "hospital espejo" en el lugar donde está actualmente construido y la Xunta había demandado no "hipotecar" los terrenos de la fábrica de armas con la Ciudad de las TIC por si sus estudios decidían que Pedralonga era la mejor ubicación. Núñez Feijóo comentó, por un lado, que a lo largo de este año se comunicaría la preferencia de la Xunta y, por otro, que el Concello se ha comprometido a facilitar el suelo necesario y encargarse de los accesos en una u otra localización. Núñez Feijóo insistió en que no será una decisión que se tome en términos económicos.

La alcaldesa, Inés Rey, aunque abre la puerta a la instalación del complejo en Pedralonga, declaró "no es incompatible" con la Ciudad de las TIC. El presidente, que habló por separado de hospital y "polo tecnológico", mostró el apoyo de la Xunta a este último, en colaboración también con la Universidade da Coruña y el clúster de las empresas del sector.

En materia de medio ambiente, han llegado a un acuerdo para el trasladon a Sogama de los residuos que se acumulan en Nostián al aire libre, que han motivado una amenaza de sanción de la Xunta al Concello. El Gobierno local pedía una rebaja en precio de traslado y tratamiento en Sogama (propiedad de la Administración autonómica y Naturgy). El Gobierno gallego ha aceptado disminuir el precio por llevar los residuos que se apilan por el cierre del vertedero de Grixoa por, declaró el presidente, es basura "pretratada", como razonaba el Concello. Sin embargo, el mismo argumento no valdrá para depósitos futuros, en los que la Xunta cobrará al Ayuntamiento el mismo precio que al resto de concellos de Galicia, lo que causará un sobrecoste a la planta en caso de tener que usarlo.

En cuanto a los muelles, ambos acordaron tratar el asunto como "una pieza separada" y reunirse específicamente en torno al tema dada su importancia. El presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, reclamó que el Gobierno central pusiese en marcha el tren a Langosteira para poder dar el impulso necesario a los muelles interiores e insistió en el protocolo firmado con Puertos del Estado en 2018, con el Gobierno del PP, en el que no estaba presente el Concello coruñés. Preguntada por si acepta el protocolo (en el que la Xunta se hace con el control de un 51% de los terrenos de Batería y Calvo Sotelo a cambio de 20 millones de euros para el Puerto) u opta por una solución alternativa, la regidora emplazó el asunto a las negociaciones futuras y se comprometió a reclamar ante el Gobierno central para buscar una fórmula para liberar a la Autoridad Portuaria de la deuda.

En el encuentro, Núñez Feijóo recordó su compromiso electoral, aún no ejecutado, de comprar casas en Pescadería para rehabilitar y anunció que están estudiando convertir a Elviña en un "ecobarrio" aprovechando la energía del oleoducto (que tiene fecha de caducidad por el traslado de los tráficos a Langosteira) para reducir el consumo energético de sus viviendas. Como novedad, el Gobierno local ha aceptado incluir al Concello en el Plan de vivendas baleiras de la Xunta, en el que el Ejecutivo anterior se negó a entrar al entender que mermaba la autonomía municipal en materia de vivienda.

Por otro lado, la alcaldesa pidió que el Xacobeo fuese "descentralizado" y la Xunta aceptó su ofrecimiento para ser sede de eventos musicales y deportivos. Sobre la instalación de un albergue, Núñez Feijóo comentó que se había puesto encima de la mesa y que está entre sus planes construirlo, aunque sin dar fechas y sin aclarar si el proyecto estará para 2021. Justificó que está en una fase "embrionaria" y que tienen que buscar emplazamiento. Apostarán, en todo caso, por la rehablilitación de un edificio ya existente como así están haciendo en Vigo, donde van a levantar un equipamiento para peregrinos en el Casco Vello.

La alcaldesa, Inés Rey, apostó por la "recuperación del diálogo institucional y la lealtad institucional" para "trabajar de la mano" con la Xunta y otras administraciones "en beneficio de los coruñeses". Informó de que han acordado aumentar la periodicidad de las reuniones entre el Gobierno gallego y el municipal con el objetivo de tener "una comunicación más fluida fuera de posicionamientos partidista y de conflicto permanente".