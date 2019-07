El Concello prevé aprovechar el diseño de Jorreto para encajar el nuevo centro de salud

El encaje en el mercado de Santa Lucía del centro de salud del barrio, que anunciaron este lunes la alcaldesa y el presidente de la Xunta, supone la recuperación del proyecto original avanzado durante el Gobierno local del PP, pero no entierra el plan de rehabilitación del inmueble diseñado por encargo en el mandato de Marea Atlántica por el arquitecto original del edificio, José Manuel Gallego Jorreto. Según fuentes municipales, el Gobierno socialista "no desecha" el proyecto del poseedor del Premio Nacional de Arquitectura, que, al contrario que la Xunta, no considera viable la convivencia de usos sanitarios y comerciales en la misma instalación, aunque lo más probable es que proponga una modificación del documento al autor del mercado, inaugurado en 1980.

Tras la reunión entre Inés Rey y Alberto Núñez Feijóo, el Ejecutivo local informa de que sí descarta en cambio la construcción del centro cívico de A Falperra en el edificio del mercado, como recoge el proyecto de Gallego Jorreto, que entregó hace tres meses al Concello. Ello no implica, apuntan desde el Gobierno local, el rechazo a la habilitación de un local para los vecinos en otra zona del barrio, que habrá que analizar.

Los posibles cambios en el proyecto de Jorreto dependerán, según las mismas fuentes, de las necesidades sanitarias que la Xunta plantee al Ayuntamiento en una próxima reunión, previsiblemente en las primeras semanas de septiembre. En ese encuentro, la Consellería de Sanidade, que rechazó tanto el planteamiento de la instalación sanitaria en varias alturas cuando gobernaba Marea como ubicaciones alternativas en el barrio y en el Paseo de los Puentes para desarrollar el centro de salud en una sola planta, debería explicar qué espacio precisa para el desarrollo de la instalación sanitaria en convivencia con el mercado. El Concello prevé también consultar con los vecinos y los placeros su opinión sobre el diseño de la futura obra.

La portavoz municipal del PP, Beatriz Mato, recalcó ayer que el acuerdo respecto a Santa Lucía alcanzado por Rey y Feijóo "recupera" el proyecto que los populares promovieron cuando el alcalde era Carlos Negreira, que incluía el centro de salud en el mercado rehabilitado, además de un espacio vecinal. Mato se preguntó qué iba a ocurrir con el plan de Jorreto, del que siempre han recelado vecinos de A Falperra, entre ellos el presidente de la asociación y hoy concejal popular Antonio Deus. El Concello, en principio, no descarta aprovechar ese proyecto encargado por el Gobierno de Marea, por lo que tendría que ser adaptado, de ser posible, a las nuevas exigencias cuando avance la planificación de la obra con más detalle.

El prestigioso arquitecto se manifestó ayer "sorprendido" por el "culebrón" en el que considera que ha derivado el proyecto de reforma en Santa Lucía. El Gobierno local no se había puesto en contacto con él ni para informarle de que había acordado con la Xunta integrar el centro sanitario en el mercado, según anunciaron Rey y Feijóo, ni tampoco para confirmarle que va a seguir teniendo en cuenta su proyecto.