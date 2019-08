Comercios que enamoran a los vecinos

La innovación es la característica que identifica a los comercios Varaston, Crafty Lu, Ai! Carmiña y A Queixería de la plaza de Vigo. Su singularidad ha conquistado a los alumnos del ciclo de Comercio que se imparte en el instituto Zalaeta, pero también a la Xunta, que les ha otorgado el premio Comercio con talento.

Los estudiantes de formación profesional recorrieron las calles de la ciudad hasta encontrar establecimientos que les llamaron la atención. Los analizaron, entrevistaron a sus propietarios y se presentaron al certamen de la Xunta, que ha elegido a cuatro locales coruñeses.

Cristina Fernández se decantó por Varaston, tienda ubicada junto al mercado de San Agustín. "Me fijé en ella por su estética y por las fotografías de su Instagram. Me parecía muy bonita", cuenta la alumna. Pero lo que se encontró dentro fue todavía mejor. "Me llamó la atención todos los productos que tienen de otros países, como Francia y Portugal", reconoce.

Varaston se define como una utilería. "Son productos útiles, de hogar y papelería. Hacemos una selección de todo el mundo que combina tradición, calidad y diseño", resume el propietario, Óscar Fidalgo, que decidió abrir el negocio hace dos años junto a Eva Rodríguez. "Como todos los emprendedores, queríamos crear un nuevo negocio y ofrecer a nuestros clientes y a la ciudad una tienda con características particulares", señala.

Crafty Lu, elegida gracias al trabajo de Laura Fraguío, es una mercería situada en la avenida de Hércules. Además de ofrecer material de costura y manualidades, organiza cursos y actividades para sus clientes. Las flores también han seducido a la Consellería de Consumo, que destaca el trabajo de Ai! Carmiña, en Orillamar. Judit Campoy presentó el trabajo sobre este taller de flores especializado en la decoración de bodas.

Por último, Borja López analizó la innovación de la quesería de la plaza de Vigo, comercio que destaca por la variedad, calidad y cuidado del producto, que son quesos artesanales tanto nacionales como internacionales.