Una sanción en el aire

Han pasado casi tres semanas desde que la conselleira de Medio Ambiente amenazara con sancionar a Nostián por acumular miles de toneladas de basura en la planta y el Concello aún no sabe el destino de los residuos. Está casi descartado que se trasladen a Sogama porque la rebaja que hizo el Gobierno gallego en el coste no convence a la concejala de Medio Ambiente. Mientras, no encajan los plazos de ambas partes con respecto a la posible multa. Desde la Xunta marcaban la medianoche de ayer como límite para iniciar un expediente sancionador que arrancaría el lunes

La basura sigue acumulándose en el exterior de Nostián mientras no se registran avances en los despachos. El Concello afirma que está en conversaciones con más de dos operadores gallegos y que busca una solución a largo plazo, no puntual para las más de 7.000 toneladas que hay amontonadas en el recinto, al aire libre. Mientras, el contador sigue contando para la Consellería de Medio Ambiente, que alerta de que en la medianoche de ayer finalizó la prórroga otorgada para no sancionar al Ayuntamiento por "delito medioambiental". Fuentes municipales rechazan que haya una fecha límite y apelan a la "flexibilidad" que defendió el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en su reunión del lunes con la alcaldesa, Inés Rey.

Amenaza de la Xunta. Fue el pasado 14 de julio cuando la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, advirtió públicamente al Concello con sanciones de "carácter grave" por "delito medioambiental" por mantener, en aquel momento, 4.000 toneladas de basura acumuladas al aire libre en Nostián. Dio de plazo poco más de diez días. La concesionaria de la planta, Albada, estaba amontonando los residuos de la ciudad y de los ayuntamientos de la comarca desde abril, al cerrarse la planta donde los trasladaba, cerca de Santiago. A este vertedero se enviaban los llamados rechazos, aquella basura que no se recicla, pero la Xunta la cerró en aquel mes por quejas de los vecinos. Ya en aquel momento se planteaba la opción de que el destino fuera Sogama, la instalación propiedad de la Xunta.

Este movimiento, casi descartado actualmente, suponía el punto de encuentro de dos modelos contrapuestos: el de A Coruña, que apuesta por el reciclaje, y el de Cerceda, que incinera la basura para generar energía. Dos soluciones de tratamiento de basura que suponían dos maneras de gestión de dos partidos políticos: el PSOE, que impulsó Nostián a través del Gobierno local del exalcalde Francisco Vázquez, y el del PP, que aún gobierna la Xunta.

Prórroga y reunión. Según el Concello, hace dos semanas la Concejalía de Medio Ambiente remitió un escrito a la consellería para solicitar una prórroga en la apertura del expediente que podría acabar en multa administrativa. Fuentes municipales explican que nunca se recibió contestación y que la única respuesta fueron las propias palabras del presidente autonómico, que tras el encuentro con Rey, explicó que el Gobierno gallego sería "flexible" con los plazos. Pudo haber un compromiso verbal entre ambos, pero desde el departamento autonómico cuentan con que el período de gracia finalizó en la medianoche de ayer y añaden que, de no haber novedades en las próximas horas, los técnicos arrancarán el proceso sancionador. Mientras, por el despacho de la responsable municipal de Medio Ambiente, Esther Fontán, siguen pasando responsables de varias operadoras gallegas que podrían asumir la basura de Nostián. La firma del acuerdo no será, como mínimo, hasta el lunes.

Casi descartado. Con alguna de las negociaciones a punto de cerrarse, el Ayuntamiento casi ha descartado ya llevar los residuos a Sogama, que le había ofrecido una rebaja en la tarifa que cobra a los Concellos que llevan habitualmente su basura. Los siete céntimos de diferencia, criticó ayer Fontán, "equivale al transporte" de las toneladas de rechazos y pide que haya un descenso mayor en el coste. Además, denuncia que la planta autonómica asume que lo que se llevará de Nostián son residuos y la concejala defiende que están "ya tratados", lo que evitaría trabajo a la planta.

A largo plazo. Fuentes municipales apostillan que las conversaciones con diversos gestores para llevar los rechazos buscan una solución con "perspectiva de futuro" y no solo para la situación actual. Con este mismo argumento, el BNG pidió ayer al Gobierno local que mire a largo plazo. "Tenemos la obligación de poner soluciones para rebajar la generación de residuos, ahondar en el tratamiento y el reciclaje", comentó la formación en una red social, añadiendo que "evitar la multa" trasladando la basura " solo quita una parte del problema de delante".