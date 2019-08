El Concello exige que la Xunta detalle el nuevo plan de líneas de bus comarcales

El Concello exige a la Xunta un encuentro para que detalle el nuevo plan de líneas de autobús comarcales por la "repercusión" que, dice, tendrá en la ciudad en la próxima década. El proyecto, en fase de exposición pública, "afectará", según el responsable de Mobilidade, Juan Díaz Villoslada, al trafico del centro de la ciudad por la parada ubicada en Entrejardines por lo que pide al Gobierno gallego concreción en el nuevo mapa de rutas y la ampliación del plazo de alegaciones para poder acordar posibles cambios en el mismo.

"El documento no tiene el detalle necesario para hacer una valoración concreta", explica el edil, que solicita una "negociación conjunta" del plan antes de que se saque a concurso y se implante. Reprocha que el proyecto no tiene una comparativa entre ambos sistemas de transporte público por lo que no se puede hacer un "estudio" detallado de la situación anterior y la futura. Lo único que prevé es un aumento de unas 20 líneas de autobuses en el centro de la ciudad y la incorporación de dos circulares que no existen hasta ahora. Este incremento en la entrada de vehículos hasta Entrejardines puede "interferir", apostilla el responsable municipal, "en la propia dinámica urbana ya saturada" en la zona.

El anteproyecto que la Xunta tiene en exposición pública servirá para licitar las 41 líneas que dan servicio a once concellos de la comarca y lo hará en un solo lote. Estima que el número de viajeros por kilómetro crezca y se mantenga en los próximos diez años en torno a los 30 millones anuales. Hace pocos días, el Gobierno gallego calculaba que el nuevo contrato entraría en vigor en la primera parte de 2020.

Reordenación general

Villosada señala que es "necesario" abordar la "reordenación" general del transporte público entre los Concellos implicados, que, según avanza, también tienen quejas al proceso, y la propia Xunta para que su puesta en marcha sea lo menos complicada posible y para que el servicio tenga la mejor calidad.

Mientras desde el Ayuntamiento reclaman a la administración autonómica consenso para implantar estas nuevas líneas también trabaja en el propio plan de movilidad interior de la ciudad. Los planes de Villoslada pasan por analizar el proyecto preparado por el anterior Gobierno local, que a su vez tomaba como base el que había dejado anteriores ejecutivos del PSOE, y pretende poner en marcha algunas medidas este mismo año. La recuperación del carril bus es una de las decisiones que ya avanzó el concejal, así como un nuevo diseño de líneas para toda la ciudad.