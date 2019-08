Historietas y personajes conquistan la ciudad

Colas para hacerse una fotografía en el sofá de Los Simpsons, cómics y muñecos en los stands de la feria en los jardines de Méndez Núñez y dibujos que esconden historias en las exposiciones. Ese es el resumen del primer día del Salón Internacional del Cómic Viñetas desde o Atlántico, que cumple 22 años con talleres y conferencias para homenajear al cómic, además de las muestras.

El objetivo de la cita, según el director del festival, Miguelanxo Prado, es "despertar la curiosidad del lector". Para conseguirlo, llegan estos días a la ciudad dibujantes de referencia como Abel Alves, Jorge Coelho, Isabel Greenberg, Albert Monteys, Antonio Navarro, David Sala y Tony Sandoval. "Traer japoneses nos lastraba el presupuesto", bromeó Prado en el pistoletazo de salida de Viñetas, a la vez que aseguró que esta es "la edición más variada".

La evolución del cómic desde los años 70 hasta hoy tiene sitio en las exposiciones y charlas que se organizan hasta el 11 de agosto. También hay talleres para los más pequeños y actividades que buscan despertar el amor por los cómics en los lectores. En Viñetas desde o Atlántico hay espacio "para todo tipo de historieta, estética y temática". Para comprobarlo, basta con visitar las exposiciones.

Entre tanto cómic, no faltan los de Tintín, que cumple 90 años. ¡Mil rayos! Tesoros de un tintinófilo, que se puede visitar en el Palacio de María Pita. ¿Pintas o dibujas?, comisariada por Jorge Díez y con obras de Fermín Solís, Laura Pérez Vernetti, Mauro Entrialgo y Javier Olivares se puede encontrar en la Marina. Una muestra al aire libre con trabajos inspirados en El Bosco, Velázquez, Buñuel, Frida Kahlo, Duchamp y Picasso.

La poetisa Yolanda Castaño expone su obra O puño e a letra en la que 40 dibujantes e ilustradores gallegos convierten en imágenes y viñetas los poemas de la autora. La creadora británica Isabel Greenberg lleva al Kiosko Alfonso su primera saga y las fábulas feministas con The encyclopedia of Early Earth y The one hundred nights of Hero. La sala Salvador de Madariaga, en Durán Loriga, será el escenario de la exposición de Canción para afundir flores no mar, de Oliver Añón, obra galardonada con el Premio Castelao de Banda Diseñada.

Los puestos instalados en Méndez Núñez cuentan con una amplia oferta, tanto para niños como para mayores, en los que también se pueden encontrar camisetas, muñecos y peluches. Aunque Viñetas cerrará el 11 de agosto, las exposiciones continuarán hasta el 8 de septiembre.