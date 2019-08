El 092 impone en mes y medio 85 multas al día por aparcar mal en la Ciudad Vieja

El control que la Policía Local hace del estacionamiento en la Ciudad Vieja, en cuyo interior está prohibido aparcar tras el proceso de peatonalización, y en su entorno más inmediato, donde solo pueden hacerlo los residentes con autorización, se traduce en un balance que señala 3.852 infracciones denunciadas por aparcamientos indebidos en la zona desde el pasado 25 de junio. La media es elevada, sale a 85 sanciones diarias. Del total, según el Concello, se tramitaron 1.962 en los turnos de mañana, 1.585 por las tardes y 315 de noche.

Los expedientes administrativos se han abierto por todo tipo de infracciones relacionadas con el estacionamiento: doble fila, dejar el coche en marquesinas, sobre pasos de peatones y aceras y delante de vados, en la zona intramuros, en el exterior (en calles como Metrosidero y A Maestranza o el aparcamiento del Oceanográfico) sin tarjeta de residente, en áreas de carga y descarga... La coincidencia con la feria medieval y el inicio de las fiestas de María Pita en este periodo intensificó la actividad de control policial y sanción, apuntan fuentes municipales, y la grúa tuvo que intervenir más de lo habitual para llevarse vehículos mal aparcados.

El presidente de la asociación vecinal de la Ciudad Vieja, Pedro Roque, vincula el control que debe hacer el 092 del estacionamiento a la vigilancia y no a las sanciones. "Con estas cifras vemos que las multas no evitan que se siga estacionando mal. Si el control fuese eficiente, se impediría aparcar de forma indebida. El objetivo del control es que las plazas para residentes las usen los conductores autorizados y no los demás", opina Roque, partidario de que se restrinja el tráfico en el entorno de A Maestranza, por donde solo deberían circular los coches autorizados para aparcar.

El paseo de O Parrote, con 1.859 expedientes, y las calles de A Maestranza, con 798, y San Francisco fueron las que sumaron el mayor número de estacionamientos irregulares en el casco histórico en el último mes y medio, según el Concello. Las multas en el parking del Oceanográfico rozaron las 600.